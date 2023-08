Beats Studio Buds+: Neue Farben Space Silber und Pink starten in Kürze

Seit ein paar Monaten sind die neuen Beats Studio Buds+ erhältlich und können für 199,95 Euro gekauft werden. Die wohl beliebteste Farbvariante ist Transparent, hier kann man die Komponenten der Kopfhörer und der Ladehülle sehen. Zum Start wurden zudem die Farben Schwarz/Gold und Cremeweiß verfügbar gemacht und in Kürze gibt es zwei neue Farbvarianten.

Die Beats Studio Buds+ werden auch in Space Silber sowie in Space Pink erhältlich gemacht.

Um den Selbstausdruck durch Farbe zu zelebrieren, haben sich Beats und Olive & June zusammengetan, um schillernde neue Lacktöne und Aufdrückdesigns in noch nie dagewesenen Ausführungen herauszubringen, die von der Hardware und dem Klangerlebnis der Beats Studio Buds+ inspiriert sind. Die Kollektion ist ab Mittwoch, 6. September, auf Oliveandjune.com erhältlich. Darüber hinaus präsentiert Beats „The Beauty of Immersive Sound“, eine neue Kampagne, die Technologie, Schönheit und Stil mit der Internetpersönlichkeit und Geschäftsfrau Emma Chamberlain verbindet. In dem futuristischen Spot wird die kosmische Studio Buds+ Kollektion hervorgehoben, während Chamberlain sich von einem intergalaktischen Wesen in ihr glamouröses Ich verwandelt und in beiden Phasen Schönheit ausstrahlt.