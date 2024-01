Amazon kündigt Matter Casting auf Fire TV und Echo Show an

Amazon hat zur CES neue Funktionen, Partnerschaften und Erlebnisse für Fire TV, Alexa und weitere Produktbereiche angekündigt. Zu den Highlights in Deutschland zählt unter anderem Matter Casting auf Fire TV und Echo Show. Der offene Technologiestandard ermöglicht das einfache Weitergeben von Inhalten via iOS und Android.

Mit Matter Casting lassen sich Inhalte auf iOS oder Android direkt aus unterstützen Streaming-Apps auf Fire TV und Echo Show 15-Geräte übertragen. Matter Casting ist ab sofort für Prime Video verfügbar. Video-Inhalte können via iOS oder Android ganz bequem auf den Echo Show 15 übertragen werden. In den kommenden Monaten soll die Funktion auf kompatible Fire TV-Geräte ausgerollt werden. Amazon arbeitet mit weiteren Anbietern zusammen, um Matter Casting im Laufe des Jahres auszubauen. Unter anderem werden Gespräche mit dem ZDF geführt.

Matter Casting ist ein offenes Protokoll und erfordert keine spezielle Hardware. Die Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein, um eine Verbindung herstellen zu können. Matter Casting ist mit Apples AirPlay oder Googles Chromecast zu vergleichen, ist jedoch Geräte-unabhängig. Die App- und Hardwarehersteller müssen lediglich den Support einbauen. Wenn andere Hersteller Matter Casting unterstützen, können die Prime Video Inhalte auch kurzerhand an andere Geräte geschickt werden.

Integrieren Apple und Google Matter Casting?

Bleibt abzuwarten, ob Apple und/oder Google die neue Matter Casting-Funktion integrieren. Immerhin bieten die beiden großen Player ja schon eigene Lösungen an. Amazon hat solch eine Funktionalität nicht und setzt als erster auf Matter Casting. „Kunden und Kundinnen können einen Film ansehen oder nach ihrer nächsten Lieblingssendung von Prime Video auf ihrem Telefon suchen und ihn auf ihr kompatibles Fire TV-Gerät oder Echo Show 15 übertragen. Dies ist eine branchenweit erste Demonstration der Implementierung von Matter Casting“, so das Unternehmen in einem heute veröffentlichten Blog-Post.

Amazon auf der CES: Neue Partnerschaft mit Panasonic

Zusätzlich hat Amazon eine globale Partnerschaft mit Panasonic angekündigt, um Fire TV ab 2024 auf den neuen Smart TVs zu bringen. Mit den Panasonic-Modellen Z95A und Z93A hat Panasonic außerdem zwei neue Flaggschiff-OLED-Smart-TVs mit integriertem Fire TV-Erlebnis vorgestellt. Mit an Bord ist eine Fernfeldsprachsteuerung, mit der sich auf einem OLED-Smart-TV Apps per Sprache starten, Musik abspielen oder nach Filmen suchen lässt. Mit der Fire TV Ambient TV-Funktion können die Fernseher im Standby persönliche Informationen, Kalender, Alexa-Widgets und mehr anzeigen.

