Sennheiser: Drei neue Premium-Kopfhörer angekündigt

Auch Sennheiser reiht sich ein in die Riege der Technik-Unternehmen, die in dieser Woche neue Produkte auf CES in Las Vegas vorgestellt haben. Der Audio-Equipment-Anbieter aus Deutschland hat dabei drei Kopfhörer vorgestellt, die sich sowohl an Musikfans als auch an Sportbegeisterte richten.

Momentum True Wireless 4, Accentum Plus und Momentum Sport heißen die drei neuen Produkte, die Sennheiser im Februar bzw. April auf den Markt bringen wird. Ich habe für euch einen kurzen Überblick über die drei Kopfhörer:

In-Ear-Kopfhörer: Sennheiser Momentum True Wireless 4

Der In-Ear-Ohrhörer Momentum True Wireless 4 ist das Nachfolgemodell des Momentum True Wireless 3 und soll mit einem im Vergleich zum Vorgänger nochmal verbesserten Klangprofil überzeugen. Sennheiser selbst schreibt, dass der Momentum True Wireless 4 nun der „leistungsstärkste Ohrhörer von Sennheiser“ sei. Er bietet verlustfreie aptX-Klangqualität und ultraniedrige Latenzzeiten.

Die Bluetooth-5.4-Konnektivität wurde durch ein überarbeitetes Antennendesign optimiert, das die Signalkontinuität verbessern soll. Darüber hinaus wurde auch in Sachen Akkuleistung (nun bis zu 7,5 Stunden), adaptive Geräuschunterdrückung und Tuning noch einmal nachgelegt. Ein Qi-Ladegehäuse und Schnellladung via USB-C runden den Momentum True Wireless 4 ab.

Erhältlich ist der Ohrhörer ab 15. Februar für 299,99 Euro in den Farben Black Copper, Metallic Silver und Graphite.

Over-Ear-Kopfhörer: Sennheiser Accentum Plus

Der Accentum Plus ist ein Bluetooth-5.2-Over-Ear-Kopfhörer, der mit erstklassigem Klang, langer Akkulaufzeit von über 50 Stunden und seiner Multipoint-Konnektivität punkten möchte. Auch der Accentum Plus verfügt über adaptive Geräuschunterdrückung und sorgt so für den perfekten Klang je nach Umgebungsgeräuschen. Dank des mitgelieferten Audiokabels lässt sich der Accentum Plus auch ohne Bluetooth verwenden. Eine Transporttasche ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Der Accentum Plus ist in schwarz und weiß erhältlich und wird ab dem 20. Februar für 229,99 Euro verfügbar sein.

Für Aktivitäten: Sennheiser Momentum Sport

Der Momentum Sport ist InEar-Ohrhörer und Fitnesstracker in einem. So kann der Ohrhörer nicht nur Musik mit erstklassigem Klang abspielen, sondern auch Herzfrequenz und Körpertemperatur messen und die Daten an Fitness-Apps und Fitness-Geräte weitergeben, darunter Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton, Polar und andere Apps und Anbieter.

Ein einstellbarer Transparenzmodus, ein Anti-Wind-Modus und ein adaptiver Geräuschunterdrückungsmodus sollen in jeder Umgebung für den bestmöglichen Sound sorgen und gleichzeitig auch Umgebungsgeräusche zulassen, sofern der Nutzer es wünscht.

Der Momentum Sport ist wasser- und schweißabweisend und kommt in einem robusten Qi-fähigen Transportcase, in dem ihr den Ohrhörer sicher verwahren und bis zu dreimal laden könnt, ehe das Case selbst geladen werden muss. Insgesamt verfügt der Momentum Sport über eine Akkulaufzeit von 24 Stunde (6 Stunden pro Ladung).

Der Momentum Sport ist ab dem 9. April in den Farben Polar Black, Burned Olive und Metallic Graphite für 329,99 Euro erhältlich.