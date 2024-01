Aqara: Neue Smart Home-Geräte auf der CES 2024 präsentiert

Die CES 2024 ist in vollem Gange und mit ihr auch zahlreiche Unternehmen, die ihre neuen Produkte und Dienste auf der Consumer-Messe in Las Vegas vorstellen. Auch der bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannte Hersteller Aqara ist mit an Bord und zeigt drei neue Produkte aus dem eigenen Smart Home-Segment.

Über den neuen Aqara Hub M3 haben wir bereits vor einigen Tagen berichtet. Die Neuerscheinung ist Aqaras jüngste Entwicklung der Smart Home-Zentralen. Mit seiner fortschrittlichen Konnektivität, einschließlich Thread, Zigbee, WLAN, Bluetooth und Infrarot erweitert der M3 das Aqara-Ökosystem mit seiner Fähigkeit, die wachsende Anzahl von Matter-Geräten zu verbinden und zu verwalten, nicht nur von Aqara, sondern auch von einer Vielzahl von Drittanbietern.

Aqara Hub M3 integriert Matter-Geräte von Drittanbietern

Aufbauend auf dem Erfolg des Aqara Hub M2 behält der M3 wesentliche Funktionen wie die Zigbee-Hub-Funktionalität und einen Infrarot (IR)-Blaster bei und macht durch die Integration von Thread- und Bluetooth-Protokollen einen bedeutenden Sprung nach vorne. Diese Erweiterung macht den M3 zu einem vielseitigen Matter-Controller und Thread Border Router, und positioniert ihn als ideale Steuerzentrale für ein nahtloses, lokales und zukunftssicheres Smart Home. Der M3 verfügt außerdem über 2,4GHz/5GHz Dual-Band WiFi und Power over Ethernet (PoE) für zusätzliche Flexibilität und Stabilität.

Der Hub M3 agiert darüber hinaus als Eckpfeiler des Matter-aktivierten Aqara-Ökosystems. Neben dem umfangreichen Angebot an Aqara-Zubehör und Infrarot-kompatiblen Gadgets können User nun auch Matter-Geräte von Drittanbietern in die Aqara Home-Automatisierungs-Engine integrieren und so ein einheitliches und umfassendes Smart-Home-Erlebnis mit einem einzigen Produkt schaffen. Der Aqara Hub M3 soll im zweiten Quartal dieses Jahres weltweit auf den Markt kommen.

Aqara Border Router Plug mit Thread und Dual-Band-WLAN

Zudem gibt es mit dem neuen Aqara Border Router Plug eine innovative Weiterentwicklung von Smart Plugs. Die Neuerscheinung gehört zu den ersten angekündigten Smart Plugs, die Thread Border Router-Funktionen enthalten. Ausgestattet mit Thread und Dual-Band-WiFi, ermöglicht der Stecker Matter-Controllern ohne Thread-Fähigkeit, Thread-Geräte zu verwalten. So wird eine nahtlose Integration von Thread-Geräten in Smart Home-Systeme ermöglicht, ohne dass ein neuer Matter-Controller benötigt wird.

Der Aqara Border Router Plug ist energieeffizient, insbesondere im reinen Thread-Modus, der den Leerlaufverbrauch reduziert und gleichzeitig das Mesh-Thread-Netzwerk durch Weiterleitung der Datenpakete erweitert. Darüber hinaus liefert das Gerät Echtzeit- und historische Daten über den Energieverbrauch zu Hause, so dass User ihre elektrischen Geräte automatisieren können, um Energieverschwendung zu reduzieren. Zudem kann der Border Router Plug den Ein-/Aus-Status eines angeschlossenen Geräts erkennen und dementsprechend Aqara Home-Automatisierungen auslösen. So lassen sich beispielsweise die Vorhänge automatisch schließen, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, um eine mögliche Blendung durch die Sonne zu vermeiden. Zu Preisen und Verfügbarkeiten hat sich Aqara bisher nicht geäußert.

Aqara Smart Lock U300: Schloss mit Matter- und Thread-Support

Das Aqara Smart Lock U300 ist eines der ersten angekündigten intelligenten Schlösser mit Matter- und Thread-Kompatibilität und bietet eine noch nie dagewesene Interoperabilität mit verschiedenen Smart Home-Plattformen. Diese Vielseitigkeit ist gekoppelt mit einer verlängerten Batterielebensdauer von bis zu acht Monaten und einer verbesserten lokalen Steuerung, die die Reaktionsfähigkeit, Privatsphäre und Sicherheit verbessert.

Der U300 wurde sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich entwickelt und ersetzt den traditionellen Drücker oder Knauf an einflügeligen Türen. Damit ist das Schloss ideal für Nebeneingänge, Garageneingänge, Heimbüros, Keller und Abstellräume geeignet. Es ermöglicht einen schlüsselfreien Lebensstil mit mehreren Zugangsoptionen, darunter Fingerabdrücke, PIN-Codes, NFC oder Sprachassistenten. Hauseigentümer können das Schloss aus der Ferne steuern, Gästen vorübergehend Zutritt gewähren und Echtzeit-Benachrichtigungen darüber erhalten, wer kommt und geht – alles über ein Smartphone. Auch für das Smart Lock U300 hat Aqara bisher keine Preise und Verfügbarkeiten kommuniziert.

Wer auf der CES 2024 zugegen sein sollte, findet den Stand von Aqara in der Venetian Expo in Halle A-D am Stand 53513. Auf der offiziellen Website des Herstellers gibt es weitere Infos zu Aqara.

Fotos: Aqara.