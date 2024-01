Tineco Floor One Switch S7: Neues Kombi-Gerät auf der CES gezeigt

Immer mehr Hersteller setzen auf Kombi-Geräte. Nun hat auch Tineco sein Kombi-Gerät auf der CES in Las Vegas vorgestellt, namentlich der Tineco Floor One Switch S7. Ihr bekommt also den Tineco Floor One S7, zusätzlich gibt es einen Akku-Staubsauger dazu, der mit dem Motor vom S7 betrieben wird. Der Motor kann einfach zwischen den beiden Geräten getauscht werden, so wie es zum Beispiel auch beim Roborock Dyad Pro Combo der Fall ist.

Auf einen Blick

FlashDry-System : Innovation, die eine gründliche Selbstreinigung und vollständige Trocknung mit nur einem Knopfdruck des gesamten Reinigungsapparats des SWITCH S7 ermöglicht.

: Innovation, die eine gründliche Selbstreinigung und vollständige Trocknung mit nur einem Knopfdruck des gesamten Reinigungsapparats des SWITCH S7 ermöglicht. Pouch-Cell-Akku : Diese Akku-Innovation sorgt für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer des Akkus. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Wischsauger und bis zu 65 Minuten für den Staubsauger ermöglicht der Akku eine ununterbrochene Reinigung des gesamten Wohnraums.

: Diese Akku-Innovation sorgt für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer des Akkus. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Wischsauger und bis zu 65 Minuten für den Staubsauger ermöglicht der Akku eine ununterbrochene Reinigung des gesamten Wohnraums. MHCBS-Technologie : Diese garantiert tadellos saubere Böden. Die Technologie recycelt Schmutzwasser effektiv mithilfe eines Bürstenabstreifers, der die Rolle des Geräts bei einer konstanten Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute kontinuierlich mit sauberem Wasser spült und reinigt.

: Diese garantiert tadellos saubere Böden. Die Technologie recycelt Schmutzwasser effektiv mithilfe eines Bürstenabstreifers, der die Rolle des Geräts bei einer konstanten Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute kontinuierlich mit sauberem Wasser spült und reinigt. ZeroTangle-Bürste : Die speziell entwickelte Bürste reduziert das Verheddern von aufgesaugten (Tier-) Haaren um 99,99 %. So lässt sich die Bürste nach getaner Arbeit noch leichter reinigen.

: Die speziell entwickelte Bürste reduziert das Verheddern von aufgesaugten (Tier-) Haaren um 99,99 %. So lässt sich die Bürste nach getaner Arbeit noch leichter reinigen. PureCyclone System : Dieses 5-stufige Filtersystem bietet eine Filterung von 99,97 % der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3㎛. Zudem bietet es eine effektive Trennung von Luft und Staub für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung.

: Dieses 5-stufige Filtersystem bietet eine Filterung von 99,97 % der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3㎛. Zudem bietet es eine effektive Trennung von Luft und Staub für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung. SmoothPower-System : Dank dieser Technologie fährt der SWITCH S7 quasi von selbst, wodurch dessen Einsatz zum Kinderspiel wird.

: Dank dieser Technologie fährt der SWITCH S7 quasi von selbst, wodurch dessen Einsatz zum Kinderspiel wird. Doppelseitige Kantenreinigung : Der Bürstenkopf des SWITCH S7 kommt dank seiner Konstruktion auf beiden Seiten bis zu 0,5 cm an Ecken, Kanten und Wände und lässt so keinen Staub und Dreck entkommen.

: Der Bürstenkopf des SWITCH S7 kommt dank seiner Konstruktion auf beiden Seiten bis zu 0,5 cm an Ecken, Kanten und Wände und lässt so keinen Staub und Dreck entkommen. iLoop Smart Sensor : Erkennt automatisch Verschmutzungen und gibt entsprechend präzise Saugleistung ab, wobei optisch angezeigt wird, wann der Boden sauber ist, um eine effiziente und gründliche Reinigung zu gewährleisten.

: Erkennt automatisch Verschmutzungen und gibt entsprechend präzise Saugleistung ab, wobei optisch angezeigt wird, wann der Boden sauber ist, um eine effiziente und gründliche Reinigung zu gewährleisten. LED-Scheinwerfer: Beleuchtet den Saugbereich vor der Bürste des Geräts.

Der Tineco Floor One Switch S7 wird ab Ende März für 899 Euro verfügbar gemacht.