Anker zeigt zahlreiche Ladegeräte mit neuem Qi2-Standard

Auf der CES in Las Vegas hat Anker nicht nur einen neuen Wisch- und Saugroboter und neue Powerstations vorgestellt, sondern auch zahlreiche neue Ladegeräte. Diese sind mit dem neuen Qi2-Standard kompatibel, der den bekannten MagSafe-Standard auch auf Smartphones außerhalb des Apple-Kosmos bringen soll.

Bislang wurden die neuen Ladegeräte der MagGo-Serie nur in den USA angekündigt. Laut unseren Informationen soll der Start für Europa und Deutschland rund um den Mobile World Congress Ende Februar bekannt gegeben werden. Wir möchten trotzdem schon einen kleinen Ausblick auf die spannenden Neuheiten werfen.

Alle Neuheiten sind mit dem Qi2-Standard ausgestattet. Unterstützt wird dieser Standard ab dem iPhone 13 und erlaubt eine drahtlose Aufladung mit 15 Watt und eine Arretierung mit Magneten. Also im Prinzip genau das, was MagSafe bereits kann – nur ohne teure Lizenz-Zahlungen an Apple.

Anker MagGo Power Bank (6.6K)

Diese magnetische Powerbank eignet sich nicht nur zur Nutzung unterwegs. Sie kann aufgeklappt werden, um das iPhone beispielsweise auf einem Tisch aufstellen zu können. Die Kapazität beträgt 6.600 mAh. In zwei Farben für 69,99 US-Dollar erhältlich.

Anker MagGo Power Bank (10K)

Noch mehr Kapazität gibt es bei diesem magnetischen Akku. Er verfügt über einen Standfuß zum Aufklappen und ein kleines Display, auf dem der Ladestand angezeigt wird. In zwei Farben für 89,99 US-Dollar verfügbar.

Anker MagGo Wireless Charger (Pad)

Ein einfaches Ladegerät, das auf der Rückseite kompatibler Smartphones magnetisch haften kann. Für 21,99 US-Dollar ebenfalls in zwei Farben erhältlich.

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Stand)

Das Design dieser Ladestation ist nicht wirklich als innovativ zu bezeichnen. Neben dem iPhone kann man auch die Apple Watch und AirPods aufladen. Im Lieferumfang der schwarzen Ladestation sind Kabel und Netzteil enthalten, der Preis soll bei 89,99 US-Dollar liegen.

Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)

Für unterwegs hat sich Anker diese Ladestation einfallen lassen. Auch hier könne drei Apple-Geräte gleichzeitig geladen werden. Mit im Lieferumfang enthalten ist eine kleinen Tasche, perfekt für Reisen. Kostenpunkt für das Gesamtpaket: 109,99 US-Dollar.

Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1)

Diese Ladestation sieht von vorne wenig spektakulär aus. Auf der Rückseite findet ihr aber sieben weitere Anschlüsse, darunter drei AC-Stecker. Ich bin gespannt, ob es dieses Ladegerät nach Europa schaffen wird. In den USA soll es 99,99 US-Dollar kosten.

Anker MagGo Wireless Charging Station (15W, 3-in-1 Pad)

Auch hier steht ein kompaktes Design im Mittelpunkt. Die Lade-Adapter für das iPhone und die Apple Watch lassen sich einklappen und machen dieses Ladegerät besonders flach. Derzeit noch kein Preis bekannt.