Blindtest: Die beste Smartphone-Kamera bietet nicht das iPhone

2023 sind zahlreiche neue Smartphones auf den Markt gekommen und Tech-YouTuber Marques Brownlee hat erneut einen Kamera-Test durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen Blind-Test, die Community hat nur die Fotos gezeigt bekommen und musste immer das bessere Foto auswählen. Mit einem ausgeklügelten System wurde so ein genannter ELO-Wert ermittelt.

Foto bei Tageslicht

In der Kategorie „Foto bei Tageslicht“ konnte sich das Pixel 7a mit einem ELO-Score von 1.735 durchsetzen. Mit einem Wert von 1.721 folgt kurz dahinter das Pixel Fold und auf Platz 3 findet ihr das OnePlus Open mit 1.690 Punkten. Überraschend: Das iPhone 15 Pro reiht sich ganz hinten ein und belegt den letzten Platz. Der Grund ist simpel: Nutzer und Nutzerinnen bevorzugen ein helleres Foto und das iPhone hat ein relativ dunkles Foto geknipst. Das heißt natürlich nicht, dass das iPhone insgesamt schlechte Fotos macht, im direkten Vergleich bei diesem spezifischen Foto konnte das iPhone aber nicht überzeugen.

Angebot Google Pixel 7a und Ladegerät – 5G-fähiges-Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit... Dank Google Tensor G2 ist Google Pixel 7a schneller, effizienter und sicherer Der Chip ermöglicht eine bessere Audioqualität bei Anrufen, eine...

Dank Zweifach-Rückkamera und innovativer Bildverarbeitung gelingen auch bei schwachem Licht tolle Fotos Unscharfe Bilder kannst du korrigieren und...

Foto bei Dunkelheit

Wie Phönix aus der Asche. Während das iPhone 15 Pro Max beim Tageslicht-Foto den letzten Platz belegt, konnte sich das iPhone beim Low-Light-Test den ersten Platz sichern – mit einem Wert von 1.651. Auf dem Podium findet ihr auch das Pixel 8 Pro mit einem ELO-Wert von 1.625, sowie das Pixel 7a mit einem Wert von 1.608.

Angebot Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titan Blau AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität mit einer Rückseite aus...

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,1" Super Retina XDR Display mit ProMotion erhöht die Bildwiederholraten bis 120 Hz, wenn du besonders viel...

Das beste Porträtfoto

Das beste Porträtfoto knipst das Google Pixel 8 Pro mit einem ELO-Wert von 1.668. Platz 2 sichert sich das Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 1.663 Punkten. Das iPhone 15 Pro kommt mit 1.651 Punkten auf Platz 3.

Angebot Google Pixel 8 Pro – Android Smartphone ohne SIM-Lock mit Teleobjektiv, langer... Der neue Google Tensor G3-Prozessor mit Google-KI ermöglicht innovative Foto‑ und Videofunktionen und erleichtert dir den Alltag auf smarte Weise....

Das 6,7"-Display bietet eine gestochen scharfe Anzeige. Die Aktualisierungsrate wird automatisch auf einen Wert zwischen 1 und 120 Hz angepasst und...

Die beste Smartphone-Kamera kommt von Google

Mehr als 20 Millionen Stimmen wurden beim Blind-Test abgegeben und die Smartphones von Google belegen die Top 3. Fasst man die drei Tests zusammen, ergibt sich eine durchschnittliche Wertung. Platz 1 belegt das Pixel 7a, Platz 2 das aktuelle Pixel 8 Pro und Platz 3 das Google Pixel Fold. Das iPhone 15 Pro belegt hier nur Platz 7, da es beim Tageslicht-Foto kläglich schlecht abgeschnitten hat.

Das iPhone macht keine schlechten Fotos

MKDHB hat sich alle Smartphones geschnappt und Fotos in der Standardeinstellung geknipst. Es gab ein anspruchsvolles Motiv. Hätte das Motiv und die Umgebung anders ausgesehen, wäre der Test anders ausgefallen. Wir wissen, dass das iPhone gute Fotos macht, da das iPhone 15 Pro aber ein sehr dunkles Foto bei Tageslicht erstellt hat und Nutzer und Nutzerinnen im Vergleich so gut wie immer das hellere bevorzugen, hat das iPhone eine sehr schlechte Wertung bekommen, die es bei anderen Fotos wohl nicht bekommen hätte. Ich möchte das iPhone gar nicht in Schutz nehmen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass iPhone-Fotos im Durchschnitt zur oberen Top 3 gehören.

Smartphone-Kamera-Blind-Test im Video

Foto 1: Apple.