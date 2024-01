Anker präsentiert zahlreiche Zubehör-Neuheiten auf der CES 2024

Die Produkte des Zubehör-Herstellers Anker sind im Regelfall eine sichere Bank: Solide, gut verarbeitet und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgestattet, spätestens wenn es die erste Sale-Aktion gibt. Auf der CES in Las Vegas hat Anker auch in diesem Jahr einige Neuheiten präsentiert. Wir haben die Ankündigungen für euch zusammengefasst.

Wisch- und Saugroboter: Eufy Clean X10 Omni

Der Eufy Clean X10 Omni, der neueste Wisch-Saugroboter von Anker, vereint die Wischfunktion des Eufy X9 Pro mit der smarten Active Detangling-Technologie des Eufy X8 Pro. Dazu gibt es eine Station zur Selbstentleerung und natürlich viele weitere Funktionen.

Mit dem MopMaster 2.0-System ausgestattet, entfernt der Eufy Clean X10 Omni Flecken mit insgesamt einem Kilogramm Anpressdruck und zwei rotierenden Wischmopps mit einer fünfeckigen Form. Mit einer starken Reinigungskraft von 8.000 Pascal und der aktiven Selbstreinigung der Active Detangling-Rollbürste ist der X10 Omni die Komplettlösung für jegliche Art von Böden.

Mithilfe von 3D-Sensoren und einer KI-Kamera weicht er Objekten aus. Besonders spannend dabei: Keinerlei Daten werden gespeichert oder hochgeladen, die Verarbeitung erfolgt einzig lokal auf dem Gerät. Der Eufy Clean X10 Omni ist ab Februar 2024 für 799 Euro erhältlich.

Neuer Bluetooth-Lautsprecher: Soundcore Boom 2

Der Soundcore Boom hat bereits ordentlich Wumms mitgebracht, im Frühling erscheint der Nachfolger für 129,99 Euro. Aber was genau kann der Soundcore Boom 2?

Zwei Lautsprecher und ein Subwoofer für tiefe Frequenzen erzeugen zusammen ein 60-Watt-Klangerlebnis. Ein weiteres Highlight: der Passivradiator mit zwei LED-Leuchten, die zum Rhythmus der Musik leuchten können.

Der Akku hält bis zu 17 Stunden durch und kann dank USB-C auch als Powerbank für Smartphones genutzt werden. Dank der IPX7-Zertifizierung und der Schwimmfähigkeit des Boom 2 ist auch die Outdoor-Nutzung kein Problem.

Powerstation mit integrierten Taschenlampen: Anker Solix C800

Was gibt es bei einem Stromausfall nicht? Licht. Genau diesen Fall hat Anker bei der neuen Powerstation Solix C800 beachtet. Sie ist in der Plus-Variante mit zwei LED-Camping-Lichtern sowie einem Stativ ausgestattet und gewährleistet so überall eine bestmögliche Ausleuchtung. Ein speziell konzipiertes Fach verstaut das Licht einfach nach Nutzung direkt unter dem Deckel und lädt es dort gleich wieder auf. Eine ziemlich pfiffige Idee, wie ich finde.

Die Power Station speichert 768 Wattstunden an Energie und versorgt über die zehn Anschlüsse (darunter drei EU-Stecker) mit 1.200 Watt an Ausgangsleistung zahlreiche Geräte: Ein iPhone 13 kann beispielsweise bis zu 49 Mal aufgeladen oder ein 1.000-Watt Kaffeekocher 42 Minuten betrieben werden.

Ab März 2024 sind beide Powerstations für 649 Euro (C800) bzw. 699 Euro (Plus-Version) erhältlich.

Das XXL-Paket: Die Anker Solix F3800

Bereits im vergangenen Jahr angekündigt und auf Kickstarter gestartet, gibt es zur CES 2024 weitere Infos zur bisher größten Powerstation von Anker, die Solix F3800. Ausgestattet ist sie mit einem 3,84 Kilowattstunden großen Akku und satten 6.000 Watt AC-Leistung. Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die externe Stromspeichermöglichkeit mit sechs Zusatz-Akkus auf bis zu 26,88 Kilowattstunden erweitern.

Dank dem ausziehbarem Griff und den großen Rädern, lässt sich die Powerstation recht einfach transportieren. Aufgeladen werden kann die Powerstation über verschiedene Wege: In weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent. Los geht es im Frühling für einen stolzen Preis von 3.999 Euro.

Konferenz-Lautsprecher mit Qi-2: AnkerWork S600

Ideal für Büro und Home-Office setzt der AnkerWork S600 Konferenz-Speaker ein Ausrufezeichen in der Welt der Kommunikationstechnologie. Ausgestattet mit einem neuronalen Netzwerk-Algorithmus und professionellen NPU-Chips, bietet dieses Gerät eine herausragende Stimmerkennung. Auch in anspruchsvollen, lauten Umgebungen. Doch das ist nicht alles: Der AnkerWork S600 überzeugt auch durch fortschrittliche AI-Geräuschunterdrückung.

Die 15 Watt Qi-2.0-Ladefläche mit magnetischer Schnellladetechnologie ermöglicht nicht nur effizientes, sondern vor allem auch kabelloses Laden. Der AnkerWork S600 ist ab Frühling 2024 für 179,99 Euro auf der AnkerWork-Webseite und im Handel erhältlich.