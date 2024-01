Apple Vision Pro: Neuer Werbespot und bald ohne Pro?

Apple Vision Pro ist bereit für den Start. In weniger als einem Monat geht das neue AR/VR-Headset von Apple in den Verkauf. Ab dem 2. Februar wird das 3.499 US-Dollar teure Gadget in den USA ausgeliefert, Vorbestellungen sind bereits ab der kommenden Woche möglich.

Und bereits jetzt deuten sich die ersten Änderungen an: Im Code der iOS 17.3 Beta 2, so zumindest hat 9to5 Mac herausgefunden, wird Apple Vision Pro nicht mehr Apple Vision Pro genannt. Zum Beispiel lauteten die Bezeichnungen im App Store in bisherigen Beta-Versionen von iOS 17.2 „Mac, iPad und Apple Vision Pro Apps“. Jetzt lautet die gleiche Zeichenfolge „Mac, iPad und Apple Vision Apps“.

Zum aktuellen Zeitpunkt bedeutet das natürlich noch gar nichts, es zeigt aber durchaus, dass Apple mit dem Gedanken spielt, mehr als nur ein Apple Vision Pro auf den Markt zu bringen. In der Gerüchteküche war ja auch mal zu lesen, dass es eine günstigere Non-Pro-Variante des Headsets geben soll.

Ein erster offizieller Apple-Werbeclip zum Start

Zum Start des Headsets liefert Apple noch einen kleinen Werbeclip, den wir euch im Anschluss eingebettet haben. Und einen Hinweis an Entwickler liefert der Hersteller auf der Apple Developer Webseite auch noch: Rund um Apps für Apple Vision Pro soll nicht von AR, VR, XR oder MR die Rede sein. Statt Augmented Reality oder Virtual Reality handelt es sich bei visionOS Anwendungen um „Spatial Computing Apps“. Wieder mal etwas gelernt…