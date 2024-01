Homey Pro: Smart Home Zentrale bietet jetzt Thread

Heute hat der niederländische Hersteller Athom ein mehr als spannendes Updates bekannt gegeben. Die Smart Home Zentrale Homey Pro, erst im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen, unterstützt ab sofort den Funkstandard Thread. Damit ist eine direkte Kopplung von Matter-over-Thread-Geräten mit dem aktuelle Smart Home Standard Matter möglich.

„Der Thread-Funk war bereits von Anfang an im Homey Pro integriert“, erklärt Emile Nijssen, Creative Director von Athom. „Wir haben in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, diese Technologie zu aktivieren und sie zu dem bereits beeindruckenden Mix an Smart-Home-Technologien hinzuzufügen, mit denen sich Homey Pro direkt verbinden kann.“

Zusätzlich zu Thread kann Homey Pro mit Smart Home-Geräten über Zigbee, Z-Wave, Matter-over-Wi-Fi, lokale LAN-APIs, Cloud-basierte APIs, 433MHz RF, BLE und Infrarot kommunizieren. Homey Pro unterstützt jetzt auch die direkte Steuerung von Klimaanlagen über Infrarot sowie die Steuerung von Unterhaltungsgeräten.

Hersteller-übergreifendes Smart Home einfach gemacht

Mit Homey Pro wird Smart Home zum Kinderspiel, egal mit Geräten von welchem Hersteller. Sicherlich gibt es mit Systemen wie Home Assistant ähnlich viele Möglichkeiten, doch Homey Pro verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Es stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund, auch Neulinge finden sich schnell im System zurecht. Und wer noch etwas mehr aus dem Smart Home herausholen möchte, kann auch das tun.

Falls ihr die neue Matter-over-Thread-Funktion mit eurem Homey Pro selbst ausprobieren möchtet, müsst ihr die bisher „experimentelle“ Firmware-Version v10.3.0-rc.5 installieren.

So lief die Keller-Rettung bei meiner Nachbarin mit Homey Pro

Erst an den Weihnachtstagen konnte ich meiner Nachbarin dank Homey Pro aus der Patsche helfen. Durch den Fensterschacht ist bei ihr Wasser in den Keller eingedrungen und die schnell herbeigeschaffte Pumpe musste manuell gesteuert werden – alle 15 Minuten für ein paar Sekunden. Dass das gerade in der Nacht kein Vergnügen ist, muss ich euch wohl nicht groß erklären.

Normale Smart Plugs lassen sich in anderen Systemen oft nur minutenweise schalten, was für die Pumpe viel zu lange gewesen wäre. Mit Homey Pro und einem über Zigbee geschalteten Smart Plug konnte ich problemlos eine Automation erstellen, die die Pumpe alle X Minuten für Y Sekunden eingeschaltet hat. So konnte nebenan dann doch einige Nächte ruhig geschlafen werden, bis eine bessere Pumpe organisiert wurde.