Jackery: Neues Solar-Dachzelt und Heimspeicherlösung vorgestellt

Der auch bei uns im Blog wohlbekannte Hersteller von mobilen Energielösungen, Jackery, präsentiert auf der CES 2024 seine neuesten Solar-Highlights. Dort zeigt das Unternehmen erstmalig sein neues Dachzelt mit integrierten, ausfahrbaren Solarpanels und mobiler Powerstation. So bietet das Zelt bis zu 5 kWh Output über die Solarpanels für ein autarkes Camping-Abenteuer. Doch auch für zuhause hat Jackery eine neue Lösung im Gepäck und stellt in Las Vegas sein erstes Heimspeichersystem mit 4 kWh vor.

Autark beim Camping und zuhause

Mit dem Solargenerator Rooftop Tent bietet Jackery Zeltfans eine netzunabhängige und praktische Campinglösung. Die ausfahrbaren Solarpanels bieten 1.000 Watt und sorgen in Kombination mit einer robusten, portablen 1.264 Wh Powerstation für maximale Freiheit. Während der integrierte Solargenerator ausreichend Energie zur Versorgung diverser elektronischer Geräte etwa bei Off-Road-Touren vorhält, überzeugt das einfach aufklappbare Dachzelt mit gut isolierenden Eigenschaften und gemütlicher Memory Foam Matratze.

Jackerys erste hybride Heimspeicherlösung

Mit dem Jackery Solargenerator Home Kit stellt Jackery auf der CES auch seine erste Heimspeicherlösung aus, die mit tragbaren Jackery Powerstations einfach in Heimspeicher umgewandelt werden. Das Set – bestehend aus der Powerstation 2000 Plus, einem Battery Pack, zwei 200 Watt-Solarpanels und Wechselrichter plus Transfer Switch mit intelligentem Managementsystem – schließt die Lücke zwischen der Stromversorgung unterwegs und dem stationären Strombedarf zuhause. Das System offeriert eine Kapazität von bis zu 10 kWh bei 3.000 Watt Leistung und verarbeitet bis zu 1.200 Watt Solar-Input.

Weitere Details, Preise und Verfügbarkeiten zu den beiden neuen Produkten hat Jackery bisher noch nicht mitgeteilt. Über den innovativen Solar-Roboter von Jackery, den Solargenerator Mars Bot 5000, der ebenfalls von Jackery auf der CES 2024 präsentiert wurde, haben wir bereits in einem separaten Artikel berichtet.