Jackery bei der CES 2024: Neuer Solargenerator Solar Mars Bot 5000 in den Startlöchern

Das Unternehmen Jackery ist auch bei uns im Blog mittlerweile eine alte Bekannte. Der Hersteller von mobilen Energielösungen hat nun auf der CES 2024 in Las Vegas eine neue Produkt-Premiere gefeiert und mit dem Solargenerator Solar Mars Bot 5000 ein innovatives Produkt vorgestellt.

„Der Solargenerator Mars Bot ist der Inbegriff einer nachhaltigen Technologie, die Robotertechnik mit Solarenergie und einer integrierten Speicherlösung verbindet. Kürzlich mit dem TIME Best Inventions Award ausgezeichnet, definiert dieser futuristische Outdoor-Begleiter die Grenzen tragbarer Energielösungen neu und verfügt über vielfältige intelligente Funktionen zur optimalen Solarstromversorgung – ob bei Outdoor-Erlebnissen, als Backup für das eigene Zuhause oder in einem Rettungsszenario.“

So berichtet Jackery in einer Pressemitteilung zur futuristischen Neuerscheinung. Der Solar Mars Bot ist ein intelligenter Photovoltaik-Energiespeicher auf Rädern mit diversen 4G-Sensoren sowie Laserradar- und Kameramodulen zur Hindernisvermeidung. Er verfügt über ein hocheffizientes 600 Watt-Solarpanel, das sich dank Schwenkarm und Sensoren automatisch zur Sonne ausrichtet, um die Stromerzeugung an sonnigen Tagen ohne manuelles Eingreifen zu maximieren. So ist ein Ertrag von bis zu 5 kWh pro Tag möglich. Gespeichert wird die Energie in einer leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 5.000 Wh.

Erste Produktbilder zeigen einen mit WLAN- und Bluetooth-Konnektivität ausgestatteten Solar-Roboter, der über zwei USB-A-Ports mit maximal 18W, zwei USB-C-Anschlüsse mit maximal 100W, zwei AC-Ports mit 120V 20A und insgesamt 3.000W sowie einem AC 120V 3.000W-Anschluss verfügt.

Intelligente Sensoren ermöglichen autonome Navigation

Auch eine App-Anbindung ist für den vierrädrigen Solargenerator vorhanden, mit der sich der Standort des Solar Mars Bots einsehen sowie Energiespar-Modi auswählen lassen. Alle Räder können um 40 Grad gedreht werden, das in alle vier Richtungen ausklappbare Solarpanel auf der Oberseite lässt sich in einem Winkel von bis zu 60 Grad ausrichten.

Intelligente Sensoren im Gerät sorgen für eine autonome Navigation: Die Sensoren ermöglichen es dem Roboter, optimale Stellen für die Stromerzeugung zu identifizieren, um eine maximale Energiegewinnung zu gewährleisten. Außerdem kann er Hindernissen ausweichen und sich an verschiedene Geländeformen anpassen, was ihn vielseitig und anpassungsfähig für eine Reihe von Außenumgebungen macht.

Preise für den Jackery Solar Mars Bot 5000 wurden vom Unternehmen bisher noch nicht kommuniziert, auch die Verfügbarkeit und der Marktstart der Neuerscheinung haben noch kein genaues Datum. Am Stand von Jackery in der North Hall, Stand 9815, kann der neue Solar Mars Bot 5000 während der CES 2024 begutachtet werden. Auf der deutschen Website von Jackery ist die Neuerscheinung noch nicht gelistet.