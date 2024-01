OpenAI: Benutzerdefinierter GPT Store soll nächste Woche an den Start gehen

Nachdem der Start verschoben wurde, ist der GPT Store von OpenAI rund einen Monat später fast bereit für den offiziellen Geschäftsbetrieb. Der Start soll in der nächsten Woche erfolgen, wie das Unternehmen OpenAI in einer E-Mail an alle Personen, die sich als GPT-Builder angemeldet haben, mitteilte (via The Verge).

Im GPT Store können User maßgeschneiderte KI-Agenten, die auf den umfangreichen Sprachmodellen von OpenAI basieren, verkaufen und mit anderen teilen. In der E-Mail wurden die Nutzer und Nutzerinnen aufgefordert, zu überprüfen, ob ihre GPT-Kreationen den Markenrichtlinien entsprechen. Zudem wurden sie daran erinnert, ihre GPTs zu veröffentlichen.

OpenAI hatte erstmals auf der eigenen Entwicklerkonferenz im November 2023 angekündigt, dass man anderen Menschen die Möglichkeit geben würde, KI-Agenten, sogenannte GPTs, zu erstellen, die das hauseigene Sprachmodell GPT-4 verwenden. Selbiges ist nur für ChatGPT Plus- und Unternehmensabonnenten verfügbar und ermöglicht es Menschen, angepasste Versionen von ChatGPT-ähnlichen Chatbots für unterschiedliche Zwecke zu erstellen.

Turbulenzen bei OpenAI sorgten für Verzögerungen

Während benutzerdefinierte GPTs, die von OpenAI erstellt wurden, über die Registerkarte „Erkunden“ von ChatGPT Plus verfügbar sind, würde der Store es den Usern ermöglichen, ihre GPTs zu teilen und zu monetarisieren. OpenAI hat bereits angekündigt, dass man plane, GPT-Ersteller auf der Grundlage der Nutzung ihrer KI-Agenten im Shop zu bezahlen. Weitere Details zu diesem Plan wurden allerdings bisher noch nicht veröffentlicht.

Der Store sollte ursprünglich im November starten, musste aber verschoben werden, da OpenAI mit der Entlassung des CEOs Sam Altmans und seiner erneuten Einstellung einen sehr turbulenten Monat hatte. Der Termin verschob sich zuerst auf Dezember und wurde dann erneut verschoben.