Clicks: Physische iPhone-Tastatur vorgestellt

Ehe Steve Jobs das erste iPhone vorstellte und damit den Weg für Touchscreens bei Smartphones ebnete, waren Handys mit physischen Tastaturen an der Tagesordnung. Vor allem die Business-Organizer von Blackberry waren aufgrund ihrer gut zu bedienenden Tastaturen sehr beliebt.

Mittlerweile haben wir uns an Software-basierte Tastaturen mit Swipe-Gesten und mehr gewöhnt. Ein Unternehmen aus Großbritannien will nun jedoch die physische Tastatur wiederaufleben lassen: Clicks stellt auf der CES 2024 eine Kombination aus iPhone-Case mit angeschlossener Tastatur vor (via Engadget).

Die als „Clicks Creator Keyboard“ bezeichnete Tastatur befindet sich an der Unterseite des Gehäuses und verdeckt weder den Bildschirm noch andere Teile des Geräts, schützt dafür aber die Rückseite sowie die Kanten. Die Tastatur wird je nach Modell über den Lighting- oder USB-C-Anschluss mit dem iPhone verbunden und ermöglicht damit auch einen Ladevorgang wie gewohnt. Eine Bluetooth-Verbindung gibt es bei der Clicks-Tastatur nicht, was den Vorteil hat, dass das Tastatur-Case nicht auch über einen integrierten Akku aufgeladen werden muss.

Hintergrundbeleuchtung und Tastenkombinationen inklusive

Als zusätzliches Feature steht eine optionale Hintergrundbeleuchtung zur Verfügung, wenn man das Gerät nachts oder im Dunkeln verwenden möchten. Zudem lassen sich eine Reihe von Tastenkombinationen verwenden, wenn man das iPhone ohne den Touchscreen steuern möchte. Mit der Leertaste kann man beispielsweise auf Webseiten nach unten scrollen. Wer allerdings größere Hände und Finger hat, könnte bei den vergleichsweise kleinen Tasten der Clicks Creator-Tastatur auf Schwierigkeiten beim Tippen stoßen.

Clicks wurde von den Autoren Michael Fisher (MrMobile) und Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin) gegründet. Sie geben an, dass die iPhone-Tastatur von einem „Dreamteam von Veteranen der Tech-Industrie“ entwickelt wurde. Michaluk fügte hinzu: „Wir haben uns über jede Entscheidung den Kopf zerbrochen, von der Art, wie sich die Tasten anfühlen sollten, bis hin zum Layout der Tastatur, um sicherzustellen, dass sie für iPhone-User intuitiv ist.“

Die Clicks-Tastatur kann ab sofort auf der Website des Unternehmens zum Preis von 139 US-Dollar in den Farben Gelb („BumbleBee“) und Grau („London Sky“) bestellt werden. Der Versand erfolgt für die iPhone 14 Pro-Variante ab dem 1. Februar dieses Jahres, die Exemplare für das iPhone 15 Pro gehen ab Mitte März in den Versand. Wer das Clicks Creator Keyboard für das iPhone 15 Pro Max bestellen will, hat eine 30 USD-Anzahlung zu tätigen und bekommt seine Tastatur laut Angaben von Clicks „zu Beginn des Frühjahrs“.