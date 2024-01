Siri: Kommt Version mit generativer KI noch in diesem Jahr?

Das Jahr ist erst ein paar Tage alt und schon häufen sich die Gerüchte, welcher Tech-Anbieter welche neuen Produkte, Updates oder Apps auf den einschlägigen Konferenzen in 2024 vorstellen wird. Apple bleibt da natürlich nicht aus. So liest sich in einem Posting auf dem koreanischen sozialen Netzwerk Naver, dass Apple plane, auf seiner jährlichen WWDC im Juni eine neue Version von Siri vorzustellen – inklusive generativer KI und weiteren neuen Funktionen.

Der Tech-News-Aggregator „yeux1122“ berichtet auf Naver, Apple habe deutliche Fortschritte beim Implementieren generativer KI in Siri gemacht. So soll Apples intelligenter persönlicher Assistent nun natürliche Konversationsfähigkeiten besitzen und eine stärkere Personalisierung für die Benutzer erlauben.

Es wird vermutet, dass die neuen Funktionen geräteübergreifend verfügbar sein werden. Somit sollten auch Gesprächsinformationen von einem Gerät zum anderen transferiert werden. Von einem „Apple-spezifischen Kreationsdienst“ ist ebenfalls die Rede in dem Posting. Dies könnte sich auf die Siri-basierten Shortcuts beziehen, über die schon für iOS 18 spekuliert wurde.

Mutmaßlich soll es in der neuen Siri-Version auch diverse Verknüpfungen zu externen Diensten geben. Zusätzlich wird spekuliert, dass Apple einige der neuen KI-Features seinen Nutzern je nach Abo-Status verfügbar machen werde. Genaue Details dazu sind jedoch nicht bekannt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Gerüchte stimmen

Ob die Gerüchte am Ende stimmen, bleibt abzuwarten. Yeux1122 hat eine mittelmäßige Erfolgsquote in Sachen korrekter Prognosen. Allerdings haben auch andere Leaker bisher vermutet, dass Apple Siri in diesem Jahr mit Künstlicher Intelligenz ausstatten werde. Wie immer ist also Geduld gefragt. Sobald es harte Fakten oder weitere Gerüchte gibt, erfahrt ihr es natürlich hier.