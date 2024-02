Spark Mail: Neuer KI-Mail-Assistent personalisiert Entwürfe

Readdle hat am gestrigen Donnerstag die Einführung einer neuen KI-Funktion „Mein Schreibstil“ bekanntgegeben, die für den hauseigenen E-Mail-Client Spark entwickelt wurde. Spark verfügt bereits über eine Option für die Verwendung von KI, um E-Mails in verschiedenen Stilen wie formell, neutral und freundlich zu schreiben. Die aktualisierte KI-Option ist allerdings so konzipiert, dass sie E-Mails in der eigenen Stimme des Users schreibt: Laut Readdle ist sie in der Lage, Stil, Tonfall und Persönlichkeitsmerkmale „bis zu einem gewissen Grad“ widerzuspiegeln.

Benutzer und Benutzerinnen können Spark AI in den Spark-Einstellungen aktivieren. Von dort aus wählt die App drei Beispiele von kürzlich gesendeten E-Mails aus, um den Schreibstil zu analysieren. Dieser Stil wird dann auf KI-generierte E-Mails und Antworten angewendet. In einem Blogbeitrag vom Spark-Team heißt es dazu:

„Mein Schreibstil ermöglicht es Ihnen, E-Mails in Ihrem individuellen Tonfall zu verfassen. So haben Sie einen effizienteren und persönlicheren KI-Schreibassistenten. Dazu gehören Ihre bevorzugten Anreden und Grußformeln, die Dichte Ihrer Nachrichten und häufig verwendete Begriffe, wenn Sie beispielsweise in einem technischen Umfeld arbeiten oder bestimmte Formulierungen gerne nutzen.“

KI-generierter Text kann vor dem Versenden bearbeitet und überprüft werden, zudem gibt es eine Option zum Deaktivieren der Funktion für diejenigen, die sie nicht verwenden möchten. Spark gibt an, dass das Tool im Bereich des Journalismus, für Autoren und Autorinnen von Inhalten, in der Forschung, im akademischen Umfeld und für professionelle Teams nützlich sei. Readdle empfiehlt, der KI einfache Anweisungen zu geben, um die besten Ergebnisse zu erzielen, beispielsweise „Schreiben Sie eine Einführungs-E-Mail an Bob und schlagen Sie vor, morgen um 10:00 Uhr einen Anruf zu vereinbaren“.

Das KI-Tool von Spark verwendet Microsoft Azure OpenAI als KI-Dienstanbieter. Man betont, dass die Daten weder für das Modelltraining verwendet noch länger als einen Monat gespeichert werden. Um die Funktion zu nutzen, ist Spark Premium notwendig: Bei jährlicher Abrechnung kostet das Abo 69,99 Euro/Jahr (= 5,83 Euro/Monat). Das Premium-Abo lässt sich sieben Tage lang kostenlos testen. Spark Mail ist für viele Plattformen erhältlich, darunter Mac, iPhone, iPad, auf der Apple Watch, sowie für Android und Windows.