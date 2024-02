Amazon Prime Video zeigt heute Leipzig gegen Real Madrid

In der UEFA Champions League stehen ab heute die Achtelfinale Hinspiele an und RB Leipzig empfängt Real Madrid. Anstoß ist heute um 21 Uhr und Amazon Prime Video überträgt das Spiel exklusiv. Wenn ihr Prime abonniert habt, könnt ihr das Spiel ohne weitere Kosten genießen. Präsentiert wird das Spiel von Sebastian Hellmann und seinen Gästen Matthias Sammer, Josy Henning und Thomas Hitzlsperger. Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Im Anschluss an das Spiel gibt es auch ausführliche Highlights vom Parallelspiel Kopenhagen vs Man City.

Auf welchen Geräten kann ich Live-Sport und -Events ansehen?

Live-Events können in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf mehr als 650 Geräten angesehen werden, einschließlich kompatibler Spielekonsolen (PlayStation und Xbox), Set-Top-Boxen und Mediaplayer (wie Google Chromecast, Roku und Apple TV), Smart TVs, Blu-ray-Player sowie Tablets und Smartphones mit iOS oder Android. Amazon-Geräte wie Fire TV und Fire Tablet unterstützen ebenfalls Live-Sportübertragungen. Wenn auf deinem Gerät kein Live-Sport angezeigt wird, aktualisiere deine App auf die neueste Version.

Diese Spiele zeigt Amazon ebenfalls

Amazon zeigt weitere Spiele mit deutscher Beteiligung. In eurem Kalender könnt ihr euch die folgenden Partien kennzeichnen, die ebenfalls exklusiv von Prime Video übertragen werden.

20. Februar: PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund 5. März: FC Bayern vs Lazio Rom

Wir werden euch an den Spieltagen noch einmal auf die Partien und die Übertragung via Amazon hinweisen. Falls ihr ein Spiel unbedingt sehen wollt und kein Prime habt, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen.