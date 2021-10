Among the Sleep: Horror-Abenteuer für Mac und Windows aktuell gratis

Jede Woche gibt es im Epic Games Store ein kostenloses Spiel. Während oftmals nur Windows-Games dabei sind, könnt ihr aktuell auch ein Mac-Spiel abstauben. Among the Sleep ist ein Horror-Abenteuer und kostet sonst 13,99 Euro. Das Angebot ist bis zum 28. Oktober 17:00 Uhr gütig.

Among the Sleep ist ein Horror-Abenteuer in der Egoperspektive, in dem du ein zweijähriges Kind spielst. Mitten in der Nacht wirst du von seltsamen Geräuschen geweckt und suchst nun in der Dunkelheit nach jemandem, der dich tröstet. Das Spiel basiert nicht auf Punkten und Kampfsystemen, sondern schafft ein Horrorerlebnis durch Atmosphäre und Erkundung. In Among the Sleep bist du verletzlich, verängstigt und versuchst, die Welt um dich herum zu begreifen.