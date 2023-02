Anker Ace Serie: Neues USB-C-Ladegerät mit 45 Watt vorgestellt

Wenn es um Ladegeräte geht, dann macht man mit den Produkten von Anker nicht viel verkehrt. Der Zubehör-Hersteller hat heute seine Ace-Serie, die bereits im vergangenen Jahr mit dem Anker 312 Ladegerät mit 25 Watt startete, um ein weiteres Produkt ergänzt.

Neu hinzugekommen ist das Anker 313 Ladegerät mit einem USB-C-Anschluss, der eine Leistung von bis zu 45 Watt liefert. Der Preis: Überschaubare 25,99 Euro (Amazon-Link). Damit will sich Anker speziell an Personen richten, die ein Samsung Galaxy Smartphone im Einsatz haben. Und hier werde ich als Apple-Nutzer schon ein wenig neidisch.

„Das 45-Watt-Ladegerät ist mit Samsungs Super Fast Charging 2.0 kompatibel, lädt so zum Beispiel das Galaxy S22 Ultra in weniger als einer Stunde wieder vollständig auf“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max benötigt mit einem 30 Watt Ladegerät mehr als zwei Stunden.

Natürlich könnt ihr das neue Anker-Netzteil auch in der Apple-Welt verwenden. Prädestiniert ist hier sicherlich das MacBook Air, das von Apple nur mit einem 30 Watt Netzteil ausgestattet ist, das zudem noch deutlich größer ist, als der Anker 313.