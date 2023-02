The Legend of Tianding: Neuer Sidescroller für iOS kann vorbestellt werden

Schon vor mehr als einem Jahr wurde The Legend of Tianding erstmals für den PC veröffentlicht. Nun soll schon bald auch ein Release für iOS im App Store erfolgen. In letzterem findet sich das Sidescrolling-Game schon jetzt zur Vorbestellung: Am 2. März dieses Jahres soll es soweit sein, dann soll die Veröffentlichung für The Legend of Tianding (App Store-Link) für iPhones und iPads zum Preis von 7,99 Euro erfolgen.

In The Legend of Tianding begibt man sich auf die Spuren des taiwanesischen Volkshelden Liao Tianding. In den späten 1800er Jahren, als Taiwan unter japanischer Besatzung stand, war Liao Tianding dafür bekannt, sich gegen unterdrückerische Herrscher zu wehren und Reiche zu bestehlen, um den Armen zu helfen. In der taiwanesischen Kultur ist er zu einem Helden avanciert und daher auch Gegenstand zahlreicher Filme, Fernsehsendungen, Geschichten und Spiele geworden.

Basierend auf einem Flash-Spiel aus dem Jahr 2004 hat das Entwicklerteam von Another Indie Studio im Jahr 2021 die erste Version von The Legend of Tianding für PCs herausgegeben, und portiert das Spiel nun auch auf unsere iOS-Geräte. Der Download ist 1,3 GB groß, zudem sollte man iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer mitbringen. Laut Info im App Store steht zum Start noch keine deutsche Lokalisierung bereit.

„Bekämpfe die Kolonialherren stilvoll mit Tanto, Hüftschärpe und rasantem Kung-Fu in strategischen Kämpfen. Führe akrobatische Luftkombos aus, stiehl die Waffen deiner Gegner und schwinge dich mit deiner Hüftschärpe und deinem Enterhaken über das Schlachtfeld. Nimm es mit einzigartigen Bossen wie tödlichen Kurtisanen, gierigen Geschäftsleuten und sogar militärischen Anführern auf, die dich mit ihren dynamischen Fähigkeiten und brutalen Angriffen herausfordern werden. Erkunde den Stadtteil Dadaocheng in Taipeh Anfang 1900. Laufe durch die bunten Straßen, fahre auf einem rasenden Zug und flüchte durch düstere Abwasserkanäle – alles im Retro-Stil eines traditionellen chinesischen Comics.“

So berichtet das Entwicklerteam im App Store bezüglich der Neuerscheinung. Als typischer Sidescroller gibt es im Spiel eine 2D-Grafik mit jeder Menge Kung-Fu-Action, eine detailgetreue Nachbildung von Taipei im frühen 20. Jahrhundert und jede Menge Schurken, die es zu besiegen gibt. Wenn ihr mehr zum bald erscheinenden Premium-Spiel erfahren wollt, schaut euch abschließend den gut gemachten und eindrucksvollen Trailer zu The Legend of Tianding bei YouTube an.