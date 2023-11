Anker bietet neues USB-C Kabel mit Winkelstecker an

Vor ein paar Wochen haben wir euch schon USB-C Ladekabel mit 90 Grad Winkelstecker vorgestellt. Jetzt steigt auch Anker mit ein und hat ein neues Kabel im Sortiment, das sogar 240 Watt unterstützt – und somit auch ein 16″ M3 MacBook Pro mit voller Power aufladen kann. Die Anker-Strippe ist 180 Zentimeter lang und wird im Doppelpack für 16,99 Euro (Amazon-Link) vertrieben.

Das Kabel bietet auf einer Seite einen herkömmlichen USB-C Stecker, auf der anderen Seite gibt es einen 90 Grad Winkelstecker. Wenn man das Kabel am iPhone nutzt, steht das Kabel nicht nach unten ab, sondern nach rechts oder links. So lässt sich das iPhone während des Ladevorgangs einfacher bedienen, auch im Querformat kann man das iPhone besser halten. Das Kabel selbst ist mit Nylon umflochten und kommt in einer schwarzen Ausführung daher. Mit 180 Zentimeter ist das Anker Kabel auch erfreulich lang.

Neben der USB-C Variante gibt es auch eine USB-A auf USB-C Winkelstecker Variante.

