Anker macht PopSockets Konkurrenz: Neuer magnetischer Griff für das iPhone

Gestern haben wir bereits ein Produkt aus der neuen MagGo-Familie von Anker vorgestellt, eine schicke Ladestation mit einer etwas anderen Design-Idee. Heute wollen wir uns um ein Phänomen kümmern, das ich bisher nicht so wirklich verstanden habe. Aber das soll ja nicht heißen, dass die ganze Sache nichts taugt.

Die Rede ist von Smartphone-Griffen oder -Ringen, vor allem die Marke PopSockets ist auf diesem Gebiet mehr als bekannt. Ich habe mit diesen Teilen bisher nichts am Hut gehabt und daran wird wohl auch Anker nichts ändern, trotzdem möchte ich für euch einen Blick riskieren.

Die „Anker 610 MagGo Magnetische Smartphone-Ringhalterung“, so die offizielle Bezeichnung, ist in vier verschiedenen Farben für jeweils 15,99 Euro direkt auf Amazon erhältlich. Der Griff ist mit allen iPhone 12 und iPhone 13 Modellen kompatibel, denn zur Befestigung wird der MagSafe-Magnetring genutzt.

Dementsprechend einfach ist die Handhabung: Nach dem Auspacken müsst ihr den magnetischen Griff einfach am Apple-Logo auf der Rückseite des iPhones andocken lassen. Dort lässt sich das Zubehör dann einfach drehen, so dass ihr den ausklappbaren Ring in eine für euch angenehme Position bringt.

Die Smartphone-Ringhalterung sorgt übrigens nicht nur dafür, das iPhone besser festhalten zu können, sondern fungiert auch als Ständer. Das iPhone kann so im Querformat aufgestellt werden, sogar in verschiedenen Winkeln. Praktisch, wenn man unterwegs ein Video schauen und das iPhone nicht festhalten möchte.

Magnetischer Griff von Anker kann 800 Gramm anheben

Die Frage aller Fragen ist sicherlich: Wie stark ist der Magnet? Anker gibt an, dass der Magnet so stark ist, dass 800 Gramm angehoben werden können. Das iPhone kann problemlos am „Haken“ hängen, ich würde es aber nicht unbedingt durch die Gegend schleudern. Zudem sollte man darauf achten, entweder keine oder eine Hülle mit MagSafe-Magneten zu verwenden. Selbst bei einer dünnen Schutzhülle geht ohne eingebaute Magnete zu viel Anziehungskraft verloren.

Wie gesagt, für mich ist das nichts. Anker liefert aber mal wieder gute Qualität zu einem überschaubaren Preis ab. Und wenn ihr einen Smartphone-Ringhalter sucht, der im Handumdrehen an aktuellen iPhone-Modellen befestigt werden kann, dann ist dieses Zubehör wie gemacht für euch.