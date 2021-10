Neue HomeKit-Stehlampe von Meross ist noch zu teuer

Der Zubehör-Hersteller Meross ist ja bekannt für seine günstigen HomeKit-Produkte, die in der Regel auch sehr zuverlässig funktionieren. Eigentlich wollte ich euch ja auch noch den neuen Garagentoröffner präsentieren, leider klappt das mit der reibungslosen WLAN-Verbindung in der etwas zu weit vom Haus entfernten Garage noch immer nicht perfekt.

Nun hat Meross ein weiteres neue Produkt am Start: Eine Stehlampe für knapp 110 Euro. Wobei es sich nicht nur um eine 139 Zentimeter hohe Stehlampe handelt, denn der Standfuß kann auch auf 56 Zentimeter verkürzt werden. Zusätzlich liegt sogar eine Klemme bei, um die Lampe nicht nur auf den Tisch zu stellen, sondern sie auch direkt an ihm befestigen zu können.

Interessant ist auch ein Blick auf die LED-Technik. In der neuen HomeKit-Stehlampe von Meross ist ein LED-Modul verbaut, das eine maximale Helligkeit von 650 Lumen leistet. Das dürfte in der Praxis heller wirken als eine herkömmliche smarte Lampe mit 800 Lumen, denn das Licht wird gezielt in eine Richtung geworfen. Dabei kann eine Farbtemperatur von 2.700 bis 6.000 Kelvin eingestellt werden, Farben selbst sind aber nicht möglich.

Steuerung per HomeKit, Siri oder auch per klassischer Fernbedienung

Nach der Verbindung mit dem heimischen WLAN kann die Meross-Stehlampe per HomeKit und Siri gesteuert werden. Alternativ ist auch eine klassische Bedienung möglich, entweder über drei Tasten an der Lampe selbst oder über eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung. Diese bietet dank der insgesamt 14 Tasten auch einige Extras, wie etwa einen Ausschalt-Timer.

Aktuell bin ich noch etwas skeptisch, ob ich die Stehlampe empfehlen soll oder nicht. Bislang habe ich sie nicht selbst ausprobiert und finde den Preis von aktuell 110 Euro doch sehr sportlich. Sobald uns ein Muster des Herstellers erreicht, werden wir aber noch einmal genauer hinsehen. Und mittlerweile dürfte es sich ja auch herumgesprochen haben, dass Meross seine Produkte manchmal reduziert anbietet.