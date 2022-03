Anker PowerPort III: Neues 65-Watt-Netzteil und eine günstigere Alternative

Auf dem Markt der Zubehör-Hersteller wird es einfach nicht langweilig. Alleine Netzteile erscheinen quasi wöchentlich neue Modelle. Nun ist Anker mal wieder an der Reihe und präsentiert das neue Anker PowerPort III USB-C 65 Watt Schnellladegerät. Es ist ab sofort für 59,99 Euro erhältlich.

Das mit der GaN-II-Technologie ausgestattete Netzteil ist 6,6 x 3,9 x 2,9 Millimeter groß und bietet euch ingesamt drei Anschlüsse. Neben zwei USB-C-Ports gibts es einen klassischen USB-A-Anschluss. Insgesamt liefert das Netzteil eine Leistung von 65 Watt, die sogar alleine an einem USB-C-Port geliefert werden kann. Bei gemeinsamer Nutzung an beiden Ports teilt sich die Leistung auf 40 und 25 Watt auf. Wird auch der USB-A-Anschluss genutzt, teilt sich die Leistung auf 40, 12 und 12 Watt auf.

Anker PowerPort III USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort III 2-Port 65W versorgt deine Smartphones, Tablets...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug Energie, um ein 2020 MacBook Pro 13″ mit...

Das Rad erfindet Anker mit diesem Ladegerät sicherlich nicht neu und auch der Preis ist als durchaus sportlich zu bezeichnen. Immerhin dürfte sich bereits herumgesprochen haben, dass Anker immer mal wieder Rabatt-Aktionen startet.

Im Hinblick darauf ist das ebenfalls mit 65 Watt und GaN-II-Technologie ausgestattete Ladegerät von Ugreen einen Blick wert. Hier bekommt ihr die gleichen Anschlüsse mit der fast identischen Leistungsverteilung für nur 44,99 Euro. Zudem kann auf der Produktseite noch ein Rabattgutschein in Höhe von 4 Euro aktiviert werden. So landet man am Ende bei 40,99 Euro, was einem Rabatt von über 30 Prozent entspricht.