Anker stellt neue Highlight-Produkte vor: Kameras, Beamer & Kopfhörer

In der Nacht zum Donnerstag fand in New York zum ersten Mal seit drei Jahren das „Anker on Board“-Event statt. Der bekannte Zubehör-Hersteller hat die Gelegenheit genutzt und zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Welche Produkte für den deutschen Markt relevant sind, wollen wir euch in diesem Artikel verraten.

Eufy HomeBase 3 und EufyCam 3: Mehr Sicherheit mit KI

Anker stellt nicht nur einfach eine neue Sicherheitskamera vor, sondern vor allem eine neue Basis. Die Eufy HomeBase 3. Die smarte Schaltzentrale lässt sich neben dem 16 Gigabyte großen internen Speicher dank des Festplatten-Schachts mit HDDs oder SSDs um bis zu 16 Terabyte erweitern. Die Daten sind dabei stets sicher gespeichert – lokal in der eigenen Cloud und ganz ohne zusätzliche Kosten.

Spannend ist die künstliche Intelligenz, mit der Anker das System ausgestattet hat. Sie lernt immer weiter dazu und soll mit 99,9-prozentiger Genauigkeit erkennen, wer beim Gang auf das Grundstück zum Bekanntenkreis gehört und meldet unerwünschten Besuch.

Direkt zum Start verfügbar und jeweils in einem Bundle mit der Base erhältlich: Die zwei Varianten der EufyCam 3. Die kompakte eufyCam 3C (519,99 Euro) ist für den Innenbereich gemacht, die robuste EufyCam 3 (549,99 Euro) ist für jeden Outdoor-Einsatzzweck gewappnet, trotzt Wind und Wetter.

Soundcore Sleep A10: Endlich ruhig schlafen

Neue Kopfhörer, die so flach gestaltet sind, dass man sie sogar als Seitenschläfer in der Nacht tragen können soll. Die Bauform der Soundcore Sleep A10 mit Ohrflügeln und Twin-Seal-Stöpseln ermöglichen eine enorme Abdichtung. In Kombination mit speziellen ANC-Algorithmen werden Straßenlärm, übereifrige Nachbarn und lautes Schnarchen automatisch um bis zu 35 dB für einen angenehmen Schlaf heruntergefahren.

Ob sanftes Meeresrauschen oder tropische Klänge – vorgefertigte Hintergrund-Musik helfen ebenso beim Einschlafen wie – auf Wunsch – die Lieblings-Streaming-Playlist. Ein sanfter Wecker und der Schlaf-Manager helfen beider Auswertung. Zum Start zahlt ihr mit dem Gutscheincode SWEETDREAMDE nur 143,99 statt 179,99 Euro.

Nebula Capsule 3 Laser: Klassiker in noch besser

Der Nebula Capsule 3 Laser (899,99 Euro) ist mit seiner kompakten Zylinder-Bauform (8,3 x 8,3 x 16,7 Zentimeter bei 900 Gramm Gewicht) ein portables Mini-Kino. Wo auch immer der Nebula Capsule 3 Laser zum Einsatz kommt, er punktet mit seinen inneren Werten: Full-HD- Auflösung, Laser-Projektion für ein helles, kontrastreiches Bild mit bis zu 120 Zoll an Diagonale. Mit einer Akkulaufzeit von 2,5 Stunden kann der Mini-Beamer viele Filme problemlos am Stück vorführen. Der Marktstart steht noch in diesem Jahr bevor.

Anker 767 PowerHouse: Es rollt etwas auf uns zu

Das mit Rollen ausgestattete Anker 767 PowerHouse (2.699,99 Euro) nutzt die modernen Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnik (LFP) mit einer Kapazität von 2048Wh mit einer Gesamtleistung von bis zu 2300W. Zocken mit Beamer beim Camping oder Getränke immer im Kühlschrank kalt halten? Anschlüsse dafür sind da: drei Mal normaler Strom, zwei Mal USB-A, drei Mal USB-C und zwei Autoanschlüsse. Dank KI-Algorithmen und einem speziellen Chip reguliert sich das PowerHouse stets selbst und ist vergleichsweise leise. Die neue Powerstation ist ab Ende des Jahres erhältlich.