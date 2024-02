AnkerWork: Version 3.0 der Begleit-App mit neuer Nutzeroberfläche

Unter der Marke AnkerWork betreibt der bekannte Zubehör-Hersteller Anker eine eigene Sparte für technische Büro-Accessoires, darunter Mikrofone, Webcams, Konferenz-Lautsprecher und mehr. Die Produkte richten sich vor allem an Personen, die im Home Office arbeiten.

Für die AnkerWork-Produkte steht darüber hinaus eine eigene Begleit-App für macOS und Windows zur Verfügung, die unter anderem die genauere Einrichtung der Hardware, das Aktualisieren der Firmware, das Zurücksetzen in den Werkszustand und die Bereitstellung von Benutzerhandbüchern ermöglicht. Auf der Website von AnkerWork steht nun die neue und überarbeitete Version 3.0 der AnkerWork-App sowohl für Intel-, als auch Apple Silicon-Macs zum Download bereit.

AnkerWork B600-Webcam aktuell besonders günstig

Eine Neuerung der aktualisierten Version 3.0 von AnkerWork ist eine überarbeitete Benutzeroberfläche. In dieser finden sich die Einstellungen nun in einer kompakter dargestellten Anordnung, so dass der Zugriff auf wichtige Features deutlich erleichtert wird. Zudem werden nun Modi und Bildeinstellungen nun in der Rubrik „Geräteeinstellungen“ zusammengefasst. Für die Nutzung von AnkerWorks ist kein Nutzerkonto erforderlich, ein Account kann aber in der App erstellt werden.

Solltet ihr euch für das Portfolio von AnkerWork interessieren, lohnt aktuell besonders ein Blick auf die AnkerWork B600, eine erweiterte Webcam mit Licht und Geräuschunterdrückung. Derzeit bietet Anker das Webcam-Top-Modell mit einem Rabattgutschein in Höhe von 40 Euro an, so dass statt sonst üblicher 199,99 Euro nur noch 159,99 Euro (Amazon-Link) fällig werden. Noch günstiger wird es bei einem generalüberholten Modell: Hier fällt nach Abzug eines Rabattcoupons nur noch 114,99 Euro an. Mehr zur AnkerWork B600 lest ihr in unserem Artikel.

