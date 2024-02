AnkerWork B600: Aufgemotzte Webcam derzeit besonders günstig

Anker bietet das Top-Modell seiner Webcam derzeit mit einem Rabatt-Gutschein in Höhe von 40 Euro an. Damit kommt man, ausgehend vom regulären Preis von 199,99 Euro, auf 159,99 Euro – ein Angebot, das es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gab. Richtig spannend wird es dagegen, wenn ihr euch für ein generalüberholtes Modell entscheidet.

Dann nämlich gibt es die AnkerWork B600 Webcam für 159,99 Euro abzüglich eines 45 Euro Coupons, den ihr auf der Produktseite aktivieren könnt. Unter Strich bezahlt ihr so nur noch 114,99 Euro, was der bisher absolut beste Preis für dieses Modell ist.

Verabschieden muss man sich vorher aber noch von dem Gedanken, dass es sich „nur“ um eine Webcam handelt. Mittlerweile ist viel mehr Technik an Board als nur eine einfache Kamera und ein Mikrofon. Zusätzlich sind bei der AnkerWork B600 nämlich noch eine LED-Beleuchtung und ein Lautsprecher mit integriert.

Praktisch für alle Computer ohne Lautsprecher

Das freut vor allem mich als Nutzer eines Mac mini im Zusammenspiel mit einem Monitor ganz ohne Lautsprecher. Zwar hat der kleine Mac ja integrierte Speaker, diese sind aber ehrlicherweise höchstens für ein paar System-Töne zu gebrauchen. Unterhalten möchte man sich darüber nicht wirklich mit jemandem.

Hinzu kommt das integrierte LED-Licht, das euch frontal beleuchtet und damit für eine bessere Bildqualität sorgen soll. Wie sich das in der Praxis bemerkbar macht, könnt ihr im folgenden Video-Review sehen:

Das generalüberholte Produkt gibt es übrigens mit einer 1-Jahres-Amazon-Eneuerungsgarantie. Die Aufbereitung wurde direkt von Anker vorgenommen. Im Normalfall sind solche Geräte, abgesehen vom Karton, nicht von Neuware zu unterscheiden. Und sollte mal etwas überhaupt nicht passen, könnt ihr ja eine ganz normale Rückgabe direkt nach dem Erhalt der Ware durchführen.

