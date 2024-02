VOCOlinc mit neuem Wo ist?-Tracker, Atuvos weiterhin am günstigsten

Der auf HomeKit spezialisierte Hersteller VOCOlinc hat neuerdings auch einen Schlüsselfinder mit Wo ist? Technik (Amazon-Link) im Angebot. Der Tracker wird mit einer austauschbaren CR2032-Knopfzelle betrieben und kann über ein Loch direkt am Schlüsselbund oder anderen Gegenständen befestigt werden. Der VOCOlinc Tracker wird einfach in der Wo ist? App eingerichtet und fungiert dann wie ein AirTag, allerdings müsst ihr auf die Präzessionsuche verzichten, die weiterhin den AirTags vorbehalten ist.

Der Tracker ist nach Norm IP65 sogar wasserdicht und kann einen Ton mit bis zu 100 dB abspielen. Die Bluetooth-Reichweite beträgt circa 60 Meter, der Tracker selbst ist 36 x 36 Millimeter groß und 7,5 Millimeter dick. Das 2er-Set wird mit dem aktuellen 10 Prozent Coupon für 35,99 Euro statt 39,99 Euro verkauft – pro Stück also für 17,99 Euro.

VOCOlinc Schlüsselfinder Key Finder, Item Locator Kompatibel mit Wo ist? APP (iOS... 【Weit weg Finden】: Wenn Ihr Gegenstand außerhalb der 60-Meter-Bluetooth-Reichweite verloren geht, hilft das Wo ist?-Netzwerk, das Hunderte von...

【In der Nähe finden】: Bis zu 200ft/60m Bluetooth-Reichweite, Ultra-Long-Distance-Tracking. Sie können die Wo ist? App verwenden, um Ihre...

Atuvos Tracker mit AirTag-Technik ab 14,99 Euro

Die Wo ist?-Tracker von Atuvos kennt ihr aus unserer Berichterstattung und der Hersteller bietet einfach das beste Preis-Leistungsverhältnis. Das 2er-Set wird aktuell für 29,99 Euro (Amazon-Link) verkauft, ein Tracker kostet demnach nur 14,99 Euro. Wenn ihr nur einen einzelnen Tracker benötigt, kostet dieser 15,99 Euro.

Auch hier kommt eine austauschbare Knopfzelle zum Einsatz und die Integration in die Wo ist? App ist ein Kinderspiel. Der Atuvos-Tracker kann über das Loch einfach am Schlüsselbund und Co. befestigt werden. Die Abmessungen betragen 35 x 35 Millimeter bei einer Dicke von 10 Millimeter. Die Bluetooth-Reichweite wird mit bis zu 60 Meter angegeben, der Tracker ist wasserdicht und kann einen Ton ebenfalls mit bis zu 100 dB ausgeben.

ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 2 Pack, Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre Sachen zu finden, indem Sie Ihren ATUVOS Tracker Tag...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten von Millionen von Apple-Geräten im Apple "Wo ist?"...

Angebot 3.798 Bewertungen ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder 2er Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre Sachen zu finden, indem Sie Ihren ATUVOS Smart Tag...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten von Millionen von Apple-Geräten im Apple "Wo...