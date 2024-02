Apple Vision Pro: Braucht es vier Generationen, um die „ideale Form“ zu finden?

Um die „ideale Form“ des Apple Vision Pro Headsets zu erreichen, könnten vier aufeinanderfolgende Generationen des Geräts nötig sein, glauben einige Leute in Apples Vision Products Group. Das berichtet der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

In seinem neuesten Power On-Newsletter schreibt Gurman, dass einige Angestellte des Teams, das an Apples Headset arbeitet, das Gefühl haben, dass noch viel Arbeit zu leisten ist – bevor das Gerät als so ausgereift angesehen werden kann, dass es von der Kundschaft im Alltag verwendet werden kann.

Auch wenn nicht klar ist, was das Apple-Entwicklungsteam als „ideale Form“ des Geräts ansieht, reicht es, Hinweise von einigen frühen Anwendern zu erhalten, deren Probleme mit der ersten Generation des Geräts sich sowohl auf die Hardware als auch auf die Software bezogen haben.

Viele Vision Pro-User sind beispielsweise der Meinung, dass das Headset selbst zu schwer und unhandlich ist, um es über einen längeren Zeitraum zu benutzen. Eine Verkleinerung wäre daher ein entscheidender Prüfstein für Verbesserungen. Weitere Kritikpunkte sind die schlechte Akkulaufzeit, zu wenig spezielle Apps und eine Vielzahl von Fehlern in visionOS. Wenn Apples Team diese Probleme über vier Generationen hinweg lösen kann – ähnlich der Entwicklung des iPhones, des iPads und der Apple Watch – könnte das Vision Pro nach Ansicht von Gurman schließlich das iPad ersetzen.

Ähnliche Probleme wie beim iPad als Mac-Ersatz

Apple hat mit dem Versuch, das iPad als Mac-Ersatz zu positionieren, „gemischte Ergebnisse“ erzielt, sagt Gurman. Trotz Apples Bemühungen, es mit Funktionen wie dem Stage Manager zu einem Multitasking-Gerät zu machen, hat das iPad damit zu kämpfen, ein echtes Produktivitäts-Arbeitspferd wie der Mac zu werden, und befindet sich jetzt in einem Schwebezustand zwischen Apples anderen Angeboten. „Das Gerät hat seinen ursprünglichen Zweck verloren und ist zu einem eher verwirrenden Teil von Apples Produkt-Portfolio geworden“, schreibt Gurman.

Was das Vision Pro betrifft, das ab 3.500 Dollar erhältlich ist, „wird es einige Hardware-Upgrades, eine Reihe von Software-Updates und eine weitaus bessere Unterstützung durch App-Entwickelnde und Content-Macher brauchen, um das Headset tatsächlich zu dem iPad-Ersatz zu machen, der es sein könnte“, fügt Gurman hinzu. „Bis dahin ist das Vision Pro im Wesentlichen ein Prototyp – nur einer, bei dem man Apple für das Privileg bezahlen muss, ihn testen zu dürfen.“