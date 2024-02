App Store: Raubkopie-Film-App tarnte sich als Sehtest-App

Eine Sehtest-App namens „Kimi“ mit einer nicht ganz so versteckten Funktion für Raubkopien von Filmen hat es kürzlich an Apples Review-Team vorbei geschafft. Die App landete sogar auf Platz acht der Liste der besten kostenlosen Unterhaltungs-Apps.

Wie The Verge berichtet, hieß es in Kimis App Store-Beschreibung, dass es sich um eine App handelt, die „Ihre Sehkraft testet“. Wenn sie jedoch heruntergeladen und installiert wurde, öffnete sie sich direkt zu einer klaren TV-Serien- und Film-Schnittstelle zum Herunterladen und Ansehen von raubkopierten Inhalten. Es wurde dabei nicht einmal versucht, den wahren Zweck der App hinter einer Art Sehtest-Schnittstelle zu verbergen – was die Frage aufwirft, wie die App am App Store-Prüfungsteam vorbeigekommen ist.

In der Beschreibung im App Store wurden der Vergleich zweier Bilder als Sehtest, das Betrachten von Landschaften und das Spielen von Spielen erwähnt, aber keine dieser Funktionen war in der App vorhanden. Für eine App, die sich auf raubkopierte Inhalte konzentriert, hatte Kimi einen umfangreichen Funktionsumfang: Sie bot Top-Filme, Suchoptionen, empfohlene Vorschläge, Spiele und vieles mehr und enthielt Werbung zur Monetarisierung. Die App wurde erstmals im September genehmigt und war mehrere Monate lang in den iOS- und macOS-App Stores verfügbar, ohne dass Apple darauf aufmerksam wurde.

Nachdem der Artikel von The Verge veröffentlicht wurde, hat Apple die App am heutigen Morgen zurückgezogen: Sie ist nun nicht mehr im App Store verfügbar. Dies ist bereits das zweite Mal in der letzten Woche, dass Apples App Store wegen fragwürdiger App-Zulassungen in die Schlagzeilen geraten ist. Letzten Donnerstag schlug die beliebte Passwort-Verwaltungs-App LastPass Alarm wegen einer gefälschten „LassPass“-App, die das Design und die Funktionen der App imitierte. Apple zog die App etwa einen Tag nach Bekanntwerden der Nachricht durch mehrere Medienpublikationen zurück.