appgefahren Adventskalender: 0. Türchen mit Bluestein

Heute ist der 1. Advent und es könnte kein passenderes Datum geben, um unseren Adventskalender zu starten. Noch vor dem 1. Dezember wollen wir euch zusammen mit dem Zubehör-Hersteller Bluestein die erste Chance auf einen richtig tollen Gewinn geben. Es geht immerhin um Produkte im Wert von 699 Euro.

Bluestein hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für günstiges und solides Zubehör gemacht, insbesondere für Apple Watch Armbänder ist der Anbieter aus der Höhe von Heilbronn eine wirklich gute Adresse. Ein Beispiel gefällig? Das Milanaise Edelstahl Armband kostet am Black Friday Wochenende nur 19,99 Euro, bei Apple bezahlt man schlappe 99 Euro. Schaut euch gerne mal an, was Bluestein sonst noch alles im Portfolio hat.

Die Gewinnerin oder der Gewinner des Auftakt-Türchens darf für 200 Euro bei Bluestein einkaufen gehen. Aber wir hätte da noch ein weiteres Highlight: Zusammen mit Bluestein legen wir eine Apple Watch Series aus Aluminium in der Größe und Farbe eurer Wahl oben drauf. Der Gewinnwert beträgt zusammengerechnet also mindestens 699 Euro. Wenn das mal keine Ansage ist!