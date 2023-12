appgefahren Adventskalender: 13. Türchen mit Nintendo

Manchmal wünsche ich mir, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat. Dann würde ich vielleicht auch etwas mehr zum Zocken kommen, wie ich es früher gerne getan habe. Falls ihr noch ein wenig Zeit übrig habt, dann hätten wir die passende Konsole für euch.

Im 13. Türchen hat sich eine heiße Überraschung von Nintendo versteckt. Ihr dürft euch freuen auf die Nintendo Switch mit einem brillanten OLED-Bildschirm sowie den zwei Spielen Pikmin 4 und Super Mario RPG. Damit kommen wir auf einem Wert von über 400 Euro.

Ihr habt keine Ahnung, was euch bei der Switch erwartet? Die japanische Konsole lässt sich ziemlich flexibel nutzen und hat genau deswegen so viele Fans gefunden. Unterwegs kann man dank eines Bildschirms und der ansteckbaren Controller überall zocken, zuhause wird die Nintendo Switch einfach an den Fernseher angeschlossen. Ihr habt also die Qual der Wahl – und solltet unbedingt am Gewinnspiel teilnehmen.

Die Lösung des 12. Türchens: Die Twinkly Candies gibt es nicht als Dots – das wussten 66 Prozent von euch. Über ein Paket von Twinkly darf sich Sascha M. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.