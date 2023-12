appgefahren Adventskalender: 4. Türchen mit Xlayer

Wir starten direkt mit einem echten Knaller in die neue Woche. Was haltet ihr von brandneuen AirPods Pro? Genau die verlosen wir heute zusammen mit Xlayer im Doppelpack, es dürfen sich also gleich zwei Personen über einen richtig coolen Gewinn freuen.

Obendrauf gibt es von Xlayer noch ein kleines Zubehör-Paket, damit eure AirPods Pro in Zukunft auch immer einsatzbereit sind. Mit der MagFix Pro 2-in-1 Ladestation könnt ihr nicht nur eure Kopfhörer aufladen, sondern auch das iPhone. Das wird einfach magnetisch angedockt und dann drahtlos aufgeladen. In Verbindung mit iOS 17 könnt ihr sogar den praktischen Standby-Mode nutzen.

Für die nötige Stromversorgung legen wir das 38 Watt Universal-Netzteil von Xlayer mit dazu. Es verfügt über einen USB-C-Anschluss und einen universell einsetzbaren USB-A-Port, so dass ihr alle eure Geräte aufladen könnt. Mehr Infos zu beiden Produkten findet ihr auf der Webseite von Xlayer.

Zu den AirPods Pro selbst müssen wir wohl nicht mehr viel sagen. Die neueste Generation der Apple-Kopfhörer ist mit allerhand Extras ausgestattet und kann entweder drahtlos oder per USB-C aufgeladen werden. Ihr habt die Qual der Wahl, solltet aber auf jeden Fall am Gewinnspiel teilnehmen.

Die Lösung des 3. Türchens: Libratone stammt natürlich aus Dänemark – das wussten 97,3 Prozent von euch. Über ein Familien-Paket der Libratone Air+ 3 darf sich Markus freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.