appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 2. November (2 News)

Der Dark Mode in der Facebook-App soll aktuell einer breiteren Masse an Nutzern zugänglich gemacht werden. Versteckt ist der in den Einstellungen unter „Einstellungen und Privatsphäre“ – zumindest wenn ihr schon dafür freigeschaltet seid. Bei uns hat sich bisher nichts getan.

Tim Cook, seit mittlerweile 1998 bei Apple, hat am Sonntag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wir schicken an dieser Stelle kurz unsere Glückwünsche in Richtung Cupertino und hoffen, dass der Apple-Boss sich in diesem Jahr noch mit tollen Neuheiten selbst ein Geschenk macht.