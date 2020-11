Neues von Twinkly: So wird Weihnachten noch bunter

Die Twinkly-Lichterkette haben wir euch im vergangenen Jahr schon vorgestellt und ich muss wirklich sagen: Das Teilchen ist eines der wenigen Smart Home Produkte, die wirklich bei jedem für einen Oha-Effekt sorgen. Aktuell bekommt ihr die Twinkly-Lichterkette in der von mir empfohlenen Special Edition mit bunten und weißen LEDs für 129,90 Euro.

Aber das ist längst nicht alles, was Twinkly für diesen Winter neu im Sortiment hat. Neben dem USB-Dongle Twinkly Music, der euren Weihnachtsbaum passend zur Musik leuchten lässt, gibt es noch zwei weitere Neuheiten, die ich bisher noch nicht groß erwähnt habe.

Das sind die Neuheiten von Twinkly

Ganz frisch im Sortiment ist der Twinkly Spritzer. Ein mehr als ungewöhnlicher Name für ein Objekt, das man gar nicht so genau beschreiben kann. Twinkly Spritzer verfügt über 40 Äste mit jeweils 5 LEDs, die zum Beispiel in Stern-Form ausgerichtet werden können. Alternativ kann man den Twinkly Spritzer auch wie einen Büschel platzieren. Schaut euch einfach mal das folgende Bild an.

Der Twinkly Spritzer ist zum Start lediglich in einer RGB-Variante erhältlich, er kann also mehrere Millionen Farben darstellen, hat aber ein paar Schwächen bei Weißtönen. Erhältlich ist das Teilchen für 129,90 Euro und definitiv eine Sache, die ich mir in diesem Winter noch genauer ansehen werde.

Ebenfalls neu ist die Twinkly Cluster Lichterkette. Hier sind die insgesamt 400 LEDs nicht alle einem Band platziert, sondern sind auf der 350 Zentimeter langen Leitung in sämtliche Richtungen platziert. So bekommt man deutlich mehr Volumen hin, auch hier mal ein kleines Beispiel in Bild-Form für euch.

Die Twinkly Cluster-Lichterkette ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Die RGB-Variante kostet 164,90 Euro, zudem gibt es noch eine CCT-Variante für 189,90 Euro. Hier kommen LEDs in unterschiedlichen Weißtönen zum Einsatz, bunte Farben sind allerdings nicht möglich.

Die Steuerung der Twinkly-Produkte erfolgt per Bluetooth oder WLAN mit der dazugehörigen App des Herstellers. Nachdem ihr eure Lichter platziert habt, scannt ihr sie zunächst mit dem iPhone oder iPad ab. Auf diese Weise erkennt die Twinkly-App die Position jeder einzelnen LED. Danach können verschiedene Effekte und Animationen ausgewählt oder auch selbst erstellt werden. Von kunterbunten Animationen bis hin zu zurückhaltendem Funkeln einzelner LEDs sind der Kreativität hier keine Grenzen gesetzt.