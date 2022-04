Apple AirTag 4er-Pack für nur 84 Euro bei Cyberport im Angebot

Bei Cyberport gibt es heute die Apple AirTags im 4er-Pack günstiger. Der Preis ist auf 89 Euro gefallen, mit dem 5 Euro Newslettergutschein landet ihr letztendlich bei günstigen 84 Euro. Pro Stück müsst ihr also 21 Euro bezahlen. Apple will weiterhin 119 Euro für vier AirTags.

Apple AirTag 4er-Pack für 84 Euro (zum Angebot)

mit 5 Euro Newslettergutschein

Ich selbst habe einen AirTag am Schlüsselbund und musste diesen zum Glück noch nie aktiv nutzen. Glücklicherweise bin ich in dieser Hinsicht sehr ordentlich und lege meinen Schlüssel immer am gleichen Ort ab, damit ich später nicht danach suchen muss. Für den Notfall bin ich aber gerüstet: Wenn der Schlüssel mal in der Jacke verbleibt oder gar verloren geht, habe ich mit dem AirTag große Chancen diesen schnell wiederzufinden.

Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wofür ihr den AirTag nutzen möchtet oder vielleicht sogar schon nutzt. Vielleicht hat er euch ja auch schon mal aus der Patsche geholfen?