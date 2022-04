MagSafe Battery Pack lädt iPhones nach Update mit 7,5 Watt schneller auf

Gestern hat Apple ein erstes Firmware-Update für das MagSafe Battery Pack ausgerollt und während man gestern noch keine Neuerungen feststellen konnte, können wir euch jetzt sagen, dass die Powerbank das iPhone fortan schneller auflädt.

Bisher wurde ein iPhone über MagSafe nur mit 5 Watt aufgeladen, nach dem Update auf Firmware-Version 2.7.b.0 sind bis zu 7,5 Watt möglich. Im aktualisierten Support-Dokument heißt es:

Um unterwegs mit 7,5 W zu laden, aktualisieren Sie Ihr MagSafe Battery Pack auf die neueste Firmware. Die Firmware-Aktualisierung beginnt automatisch, nachdem Sie das Akkupack an Ihr iPhone angeschlossen haben. Die Aktualisierung der Firmware kann etwa eine Woche dauern.

Um die Firmware mit einem Mac oder iPad zu aktualisieren, schließen Sie ein Ende eines Lightning-auf-USB-Kabels an den Lightning-Anschluss Ihres Akkupacks und das andere Ende an Ihren Mac oder Ihr iPad an. Die Aktualisierung der Firmware dauert etwa 5 Minuten.