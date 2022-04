Ugreen DigiNest Life: Zweifach Steckdosenleiste inklusive USB-A und USB-C angeschaut

Ende März haben wir euch die neue Ugreen DigiNest Life Steckdosenleiste (Amazon-Link) kurz vorgestellt, heute möchten wir mit eigenen Eindrücken aufwarten. Die Verarbeitung ist in Ordnung, oberhalb ist der Kunststoff aufgeraut, was meiner Meinung nach echt gut aussieht. Umlaufend hat man sich dann für glänzenden Kunststoff entschieden, was ich persönlich nicht ganz so schön finde.

Das Stromkabel ist fest verbaut, 1,8 Meter lang und ordentlich dick. Und das aus gutem Grund: Die Steckdosenleiste liefert eine maximale Leistung von 4000 Watt. Damit werden die zwei Steckplätze befeuert, zudem aber auch die zusätzlichen USB-A und USB-C Ports. Seitlich findet ihr zwei USB-A Steckplätze, die jeweils maximal 18 Watt bieten, der USB-C Port kann bis zu 30 Watt liefern. Insgesamt teilen sich die USB-Steckplätze aber maximal 30 Watt – sind mehrere Geräten angeschlossen, wird die Power aufgeteilt.

Die Steckdosenleiste verfügt über vier Gummifüße, die für einen besseren Halt sorgen. Möchte man die Steckdosenleiste auf dem Schreibtisch oder ähnliches legen, würde ich aber auf Klebefüße setzen. Eine Möglichkeit zur Wandmontage gibt es nicht, auch hier müsste man eigene Klebestreifen nutzen.

Die Ugreen DigiNest Life Steckdosenleiste ist nicht smart. Insgesamt handelt es sich um ein praktisches Produkt, mit dem man eine Vielzahl an Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen aufladen kann. Mit dem aktuellen 15 Prozent Gutschein auf der Webseite zahlt ihr nur 25,49 Euro statt 29,99 Euro.