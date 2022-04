Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen startet

Während die Landtagswahl im Saarland schon durch ist und in Schleswig-Holstein am 8. Mai stattfindet, folgt am 15. Mai die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wo ihr euer Kreuz machen sollt, könnt ihr ab heute den Wahl-O-Mat (App Store-Link) auch zur Landtagswahl in NRW befragen. Der Wahl-O-Mat ist nicht nur im Web verfügbar, sondern auch als App für iPhone und iPad. Der Download ist selbstverständlich kostenlos und für iPhone und iPad verfügbar.

Mit Hilfe von Fragen zu den wichtigsten Wahlkampfthemen kann man in kurzer Zeit herausfinden, welche Partei am ehestens zum eigenen politischen Bild passt. Eine Wahlempfehlung liefert der Wahl-O-Mat aber nicht. Viel mehr ist das kleine Tool als Helfer zu verstehen, mit dem man sich über Parteien informieren kann – um dann zu einem eigenständigen Entschluss zu kommen.

Bei allen Thesen müsst ihr euch zwischen „stimme zu“, „neutral“ und „stimme nicht zu“ entscheiden, optional könnt ihr einzelne Thesen überspringen. Am Ende könnt ihr dann eure Standpunkte mit den Antworten der Parteien vergleichen.

Das praktische Tool richtet sich an Unentschlossene, Erst-Wähler oder Neulinge. Im Web ist der Wahl-O-Mat für NRW schon live, in der App gibt es noch eine falsche Verlinkung – das sollte im Laufe des Tages behoben sein. 28 von 29 Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet.