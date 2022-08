Apple: Angestellten-Petition gegen Präsenzarbeit an drei Tagen pro Woche

Während der Coronavirus-Pandemie hat auch Apple die eigenen Angestellten in vielen Bereichen zum Arbeiten ins Home Office geschickt. Nachdem man gefordert hatte, wieder vor Ort auf dem Apple Campus zu arbeiten, gab es einigen Unmut von Seiten der Mitarbeiterschaft. Apple ruderte zunächst zurück, plant aber nun endgültig, ab dem nächsten Monat wieder an drei Tagen pro Woche eine Präsenzpflicht einzuführen.

Zu Beginn dieses Monats hatte Apple die Angestellten des Unternehmens informiert, dass sie ab September für drei Tage in der Woche ins Büro zurückkehren müssen. Der aktuelle Plan sieht vor, dass dies für den Dienstag und Donnerstag sowie an einem dritten Tag in der Woche, der je nach Team variiert, der Fall sein soll.

Gruppe namens „Apple Together“ hat Petition gestartet

Wie nun die Financial Times berichtet, soll eine wachsende Anzahl an Apple-Angestellten mit dieser neuen Regelung unzufrieden sein. Stattdessen plädiert die Gruppe, die sich in einer Petition „Apple Together“ nennt, für eine „flexible Arbeit am Standort“. Aktuell sammle die Gruppe auf dem Campus weitere Stimmen für die Petition. Apple-CEO Tim Cook hatte in der Vergangenheit die Notwendigkeit der Präsenzarbeit wiederholt verteidigt und dabei „die persönliche Zusammenarbeit, die für unsere Kultur so wichtig ist“, hervorgehoben.

„Apple Together entgegnet, dass ein ‚einheitliches Mandat der Unternehmensleitung‘ die ‚vielen zwingenden Gründe‘, warum einige Mitarbeiter ‚glücklicher und produktiver‘ sind, wenn sie außerhalb des traditionellen Büros arbeiten, nicht berücksichtigt. Die Gruppe fordert, dass Apple den Mitarbeitern erlaubt, mit ihrem ‚unmittelbaren Vorgesetzten‘ zusammenzuarbeiten, um ihre Arbeitsregelungen festzulegen, und dass sie nicht ‚hochrangigen Genehmigungen‘ und ‚komplexen Verfahren‘ unterworfen sein sollten oder private Informationen zur Verfügung stellen müssen.“

So berichtet Financial Times zur Petition der Apple Together-Gruppe. In der Petition heißt es, Apple solle „flexibles Arbeiten fördern und nicht verbieten“, damit sich die Angestellten „wohl fühlen und gemeinsam ‚anders denken‘ können“. Aktuell sehen die Pläne Apples vor, dass die Angestellten ab dem 5. September 2022 wieder für drei Tage pro Woche ins Büro zurückkehren. Es bleibt abzuwarten, ob die Petition bis dahin etwas ändern wird.