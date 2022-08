Syncwire 2-in-1 Ladestation für nur 21,99 statt 40 Euro

Die Syncwire Ladestation (Amazon-Link) richtet sich an alle Nutzer und Nutzerinnen eines iPhone 12 oder iPhone 13, die auch ihre AirPods aufladen möchten. Eine Lademöglichkeit für die Apple Watch gibt es hier allerdings nicht. Praktisch: Der Schwanenhals der magnetischen Halterung lässt sich flexibel einstellen, so dass ihr das iPhone genau so ausrichten könnt, wir ihr es gerne hättet.

Zwei Dinge gilt es allerdings zu beachten: Die Ladestation ist zwar magnetisch, bietet aber kein echtes MagSafe mit 15 Watt Ladeleistung. Stattdessen wird ganz normal über den Qi-Standard mit 7,5 Watt geladen – etwas anderes ist bei diesem Preispunkt aber auch nicht machbar. Zudem ist kein USB-C-Netzteil mit im Lieferumfang enthalten.

Um auf den Preis von nur 21,99 Euro zu kommen, müsst ihr den 5 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite aktivieren und zusätzlich den Gutschein 9G5N353X im Warenkorb nutzen. Einen ausführlichen Test findet ihr hier.