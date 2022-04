Syncwire MagSafe-Ladestation ausprobiert: 360 Grad drehbar und 40 Prozent Rabatt

Vor ein paar Tagen haben wir euch auf die reduzierte Ladestation von Syncwire aufmerksam gemacht, schon heute können wir euch eigene Eindrücke liefern. Gut: Noch bis zum 27. April könnt ihr die mit MagSafe-kompatible Ladestation günstiger kaufen. Mit dem Gutschein HFNWURIJ zahlt ihr nur 29,99 Euro (Amazon-Link) statt 49,99 Euro.

Die Ladestation kann euer iPhone und die AirPods aufladen. Das iPhone wird via MagSafe-Magnete gehalten und hält am Ladegerät gut. Falls ihr kein iPhone 12 oder 13 mit MagSafe habt, könnt ihr auch einen mitgelieferten Metallring an euer älteres Modell kleben und ebenfalls mit 7,5 Watt über Qi euer Gerät laden. Eine kleine Schablone erleichtert dabei das Anbringen des Metallrings.

Ich habe mein iPhone 13 Pro Max an den Halter geheftet und das größte und schwerste iPhone ist für die Syncwire Ladestation kein Problem. Über den Schwenkarm könnt ihr euer iPhone um bis zu 360 Grad drehen. Und das geht echt einfach, wobei der Arm steif genug ist, um das iPhone stets in der eingestellten Position zu halten. Der Arm selbst ist mit Silikon überzogen und zieht ein paar Fussel an – kann man mit leben.

Obwohl die Ladestation fest auf dem Tisch steht und über das vollflächige Gummipad nicht rutscht, würde ich die Station festkleben. Denn dann könnt ihr euer iPhone einfacher abnehmen ohne die Station zu bewegen. Zudem könnt ihr den Betrachtungswinkel noch einfacher einstellen.

In der Basis selbst, die mit Kunststoff überzogen ist, könnt ihr eure AirPods mit 5 Watt aufladen. Hier könnt ihr auch andere Qi-kompatible Kopfhörer aufladen – ein weiteres iPhone kann man auf der kleinen Ladefläche aber nicht ablegen. Eine kleine LED auf der Front leuchtet Grün, wenn die Ladestation am Strom angeschlossen ist und wechselt zu Blau, wenn ein Gerät aufgeladen wird. Die LED kann leider nicht deaktiviert werden – im Schlafzimmer könnte das nervig sein, zur Not könnte man sie abkleben.

Die Ladestation wird mit dem mitgelieferten und 120 Zentimeter langen USB-C auf USB-C Kabel verbunden, wobei ihr selbst ein Netzteil mit mindestens 20 Watt stellen müsst. Falls ihr keins Zuhause übrig habt, bietet sich zum Beispiel das Syncwire USB-C Netzteil (Amazon-Link) an, das im Moment 10 Prozent günstiger zu haben ist (Gutschein auf der Produktseite aktivieren).

Die Syncwire MagSafe-Ladestation gefällt mir, die Verarbeitung ist gut und der frei schwenkbare Arm echt praktisch. Denkt an den Gutschein HFNWURIJ und zahlt nur 29,99 Euro statt 49,99 Euro.