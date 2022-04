Muttertags-Sale bei Amazfit: Smartwatches im Preis reduziert

Der Muttertag steht mal wieder vor der Tür, und damit auch der Wunsch vieler, der werten Mama etwas Gutes zu tun. Wenn die Mutter zumindest ein wenig technikbegeistert ist, lohnt aktuell ein Blick auf die Angebote von Amazfit, dem bekannten Hersteller von Smartwatches. Die Wearables dürften auch nach dem Ehrentag noch Freude bereiten und mit Trainingserfolgen, Stresslevel-Messung, Health- und Fitnessanalysen zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil beitragen. Amazfit bietet daher passend zum Muttertag im Zeitraum vom 25. April bis zum 10. Mai 2022 einige Smartwatches mit Rabatten an.

Für die technikbegeisterte Frau: GTS 3

Die Amazfit GTR 3- und GTS 3-Serie spricht Frauen an, die es lieben, Hightech mit Style zu verbinden. Neben ihrem modischen Design überzeugen die schicken Uhren mit einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Das leistungsstarke Betriebssystem Zepp OS bietet die Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und Atmungsrate in nur 45 Sekunden. Die Zepp-App leistet dazu eine detaillierte und anschaulich aufbereitete Auswertung aller Gesundheitsdaten. Die Serie umfasst das runde Modell GTR 3 sowie das eckige GTS 3-Design. Letzteres passt ideal auch an schmalere Handgelenke. Auch wir haben uns das Modell schon genauer angesehen (https://www.appgefahren.de/amazfit-gts-3-ausprobiert-neues-zepp-os-bringt-mehr-uebersichtlichkeit-316204.html). Die Amazfit GTS 3 kostet sonst 149,90 EUR und wird zum Muttertag 2022 mit einem Rabatt von 20 Euro für 129,90 Euro angeboten (Amazon-Link).

Für die modebewusste Frau: GTS 2 mini

Die Amazfit GTS 2 mini ist das schlankste Modell für alle Mütter, für die smart auch schick heißt. Zu den vielfältigen Sport-Apps bietet die superleichte GTS 2 mini auch Funktionen wie Zyklus-Tracking, Alexa Built-in, Blutsauerstoffmessungen und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Die UVP der Amazfit GTS 2 mini liegt bei 89,90 EUR, bis zum 10. Mai 2022 kostet sie in der neuen 2022er Version mit 20 Euro Rabatt nur 69,90 EUR (Amazon-Link).

Für die Smartwatch-Einsteigerin: Bip U

Die Amazfit Bip U ist das beste Einstiegs-Modell für alle, die bisher mit Smartwatches noch nichts am Hut hatten. So gelingt ein erster Einblick in die Smart Health-Welt mit Tracking der Herzfrequenz, Schritte, Blutsauerstoff, Schlaftracking und vielem mehr. Mit Farbdisplay, bis zu 60 Sport-Modi und 9 Tagen Akkulaufzeit ist die Bip U die erschwinglichste Smartwatch des Herstellers. Normalerweise wird für das Modell 39,90 Euro veranschlagt – zum Muttertag 2022 zahlt man nur 29,90 Euro und spart damit 10 Euro (Amazon-Link).

Die vergünstigten Smartwatches von Amazfit sind unter anderem über das Aktivieren eines Rabattcoupons bei Amazon, im Webshop bei MediaMarkt oder auch beim Kauf über die Website von Amazfit zu haben. Bei letzterer Einkaufsmöglichkeit sind auch noch weitere Modelle reduziert, darunter das Amazfit Band 5, die Amazfit Zenbuds oder die Amazfit GTR 3. Und natürlich könnt ihr die Rabatte auch gerne nutzen, um eurem Vater zum Vatertag eine Freude zu machen.