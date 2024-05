Apple-Geschenkkarte ab heute bei REWE mit Payback-Bonus

Die Apple-Geschenkkarte, auch Apple Gift Card genannt, könnt ihr zum Einkauf im App Store und auch für Hardware im Apple Online Store nutzen. Echte Rabatte gibt es für die Karten schon lange nicht mehr, allerdings gibt es regelmäßig nette Bonus-Aktionen. Diesmal haben sich REWE und Payback zusammengetan und hier könnt noch bis zum 27. Mai 2024 wie folgt sparen.

Beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte bekommt ihr 20-fache Payback-Punkte, die ihr letztendlich in Geld umwandeln könnt. Das Angebot ist für die Gift Card im Wert von 25, 50 oder 100 Euro gültig und natürlich gibt es den größten Bonus bei der teuersten Karte. 20-fache Payback-Punkte entsprechen umgerechnet 10 Prozent Rabatt, was bei der 100 Euro Karte umgerechnet 10 Euro sind. Ich löse meine Payback-Punkte gerne bei einem nächsten Einkauf ein, der dann deutlich günstiger ist.

Beachtet bitte: In den REWE-Märkten vor Ort müsst ihr den Coupon in der Payback-App aktivieren. In der REWE-Kartenwelt könnt ihr euch die Geschenkkarte auch bequem online mit PayBack-Bonus sichern.