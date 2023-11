Apple Pencil mit USB-C kann ab sofort bestellt werden

Am 17. Oktober hat Apple seinen dritten Apple Pencil präsentiert. Der Eingabe- und Zeichenstift ist mit USB-C ausgestattet, kann jedoch nicht induktiv direkt am iPad geladen werden. Anheften könnt ihr ihn dennoch. Kompatibel ist der neue Apple Pencil mit USB-C mit allen iPad-Modellen mit USB-C Anschluss, darunter iPad (10. Generation), iPad Air (4. und 5. Generation), iPad Pro 11″ (1., 2., 3. und 4. Generation), iPad Pro 12,9″ (3., 4., 5. und 6. Generation) und iPad mini (6. Generation).

Der Apple Pencil mit USB-C bietet die gleiche fortschrittliche pixelgenaue Genauigkeit, niedrige Latenz und Neigungsempfindlichkeit, wie wir es von den bisherigen Modellen kennen. Im Zusammenspiel mit dem iPad Pro mit M2 Chip unterstützt der neue Apple Pencil auch die Schwebefunktion, so dass man noch genauer skizzieren und zeichnen kann.

„Unter einer aufschiebbaren Kappe befindet sich ein USB-C Anschluss, so dass Kundinnen und Kunden ein USB-C Kabel verwenden können, um den neuen Apple Pencil zum Koppeln und Aufladen anzuschließen. Wenn der neue Apple Pencil zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er in einen Ruhezustand über, um die Batterie zu schonen“, schreibt Apple.

Der Pencil mit USB-C kostet 95 Euro und kann ab sofort bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 6. November.

Die verschiedenen Apple Pencil im Vergleich