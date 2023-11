Google Chrome zeigt die Adressleiste jetzt unten an

Im August ist der Beta-Test gestartet, jetzt können alle Nutzer und Nutzerinnen von Google Chrome (App Store-Link) die Adressleiste auch unten statt oben anzeigen. Das ist vor allem bei größeren iPhone deutlich angenehmer, da man so die Eingabe der URL oder eine Suche viel besser erreichen kann.

Damit passt sich Google Chrome wieder dem Safari-Browser an, der schon seit iOS 15 die Adressleiste unten anzeigt. Pflicht ist diese Einstellung nicht, denn mit einem langen Klick auf die Adressleiste könnt ihr die Position selbst bestimmen. Wer möchte, kann die Adressleiste auch weiterhin am oberen Displayrand positionieren. Probiert einfach aus, was euch besser gefällt, ich empfehle die Einstellung „unten“. Optional könnt ihr auch in den Einstellungen → Adressleiste zwischen oben und unten wählen.

Neu seit dem letzen Update

Der Passwortcheck warnt dich jetzt, wenn eines deiner gespeicherten Passwörter schwach ist oder bereits verwendet wird. So kannst du deine Konten mit starken und eindeutigen Passwörtern schützen. Warnungen zu gehackten Passwörtern lassen sich auch schließen oder wiederherstellen.

Wenn du von Android zu einem iPhone gewechselt hast, kannst du deine zuletzt geöffneten Tabs deines alten Geräts abrufen, wenn du dich auf deinem iPhone das erste Mal in Chrome anmeldest.

Wenn du Chrome mit einem Arbeitskonto oder dem Konto einer Bildungseinrichtung verwendest, kannst du jetzt eine Zahlungskarte aus Chrome in deinem Google-Konto speichern.

Chrome wandelt E-Mail-Adressen in Links um, sodass du zum Schreiben einer E-Mail tippen kannst.

Verbesserte Stabilität und Leistung.

Google Chrome steht kostenlos zum Download bereit, ist 196,4 MB groß und mit iPhone und iPad kompatibel.