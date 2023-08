Chrome für iOS testet Adressleiste am unteren Rand

Mit iOS 15 hat Apple die Adressleiste in Safari von oben nach unten verfrachtet. Das hat den Vorteil, dass die Leiste einfacher mit dem Daumen zu erreichen ist und man so schneller Tabs wechseln oder neue Webseiten aufrufen kann. Nun testet auch Google Chrome (App Store-Link) solch eine Möglichkeit. In der aktuellen TestFlight-Version von Chrome könnt ihr die Adressleiste ebenfalls unten anzeigen lassen.

Wer Chrome auf iPhone oder iPad nutzt und die Funktion sofort verwenden möchte, muss sich die Beta-Version via TestFlight laden. Mit einem langen Klick auf die Adressleiste könnt ihr die Position ändern und diese am unteren Displayrand anzeigen – so könnt ihr das ganze auch rückgängig machen.

Smartphone-Displays werden immer größer und es ist nur ein logischer Schritt die Adresszeile nach unten zu verschieben. Mit dem Daumen kann man dann auch in Chrome einfach durch geöffnete Tabs switchen, in dem man diese nach links oder rechts wischt.

Chrome für iOS: Tableiste unten anzeigen

Sollte in der TestFlight-Version die Option zur Verschiebung der Adresszeile nicht sofort angezeigt werden, könnt ihr dieser Anleitung folgen (via Steve Moser):

Google Chrome auf iPhone oder iPad öffnen chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state in die Adresszeile eingeben und öffnen Die Option „Bottom Omnibox (Steady)“ aktivieren Google Chrome im Multitasking schließen und neustarten Die Einstellungen in Google Chrome öffnen und im Bereich „Adress Bar“ die neue Anzeigenoption wählen

Man kann davon ausgehen, dass die neue Option in Kürze für alle verfügbar gemacht wird. Wenn das entsprechende Update im Store eintrudelt, geben wir erneut Bescheid.