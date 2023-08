Saphe Drive Pro: Verkehrswarner mit neuen Funktionen & neuer Rabattaktion

Anzeige. Anfang des Jahres ist der Verkehrswarner Saphe Drive Pro gestartet, Anfang Juni haben wir euch das praktische Gadget genauer vorgestellt. Der Saphe Drive Pro (Amazon-Link) kann auch als Blitzerwarner fungieren, allerdings ist diese Funktion hierzulande nicht erlaubt. Per App lässt sich die Funktion deaktivieren, auf eigene Gefahr hin könnt ihr aber auch die Blitzerwarnungen nutzen, wobei die Daten von Blitzer.de bezogen werden.

Saphe Drive Pro mit Gutschein APPGEF40 für nur 41,97 Euro statt 69,95 Euro (Amazon-Link)

Geschwindigkeitsassistent jetzt noch besser

Saphe Drive Pro verfügt über einen Geschwindigkeitsassistent, der die aktuelle Höchstgeschwindigkeit auf dem Farbdisplay anzeigt. Mit einem Update ist der Assistent jetzt noch schlauer und zeigt bevorstehende Geschwindigkeitsänderungen im Voraus an. So kann man seine Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen, um keinen Strafzettel zu riskieren oder andere durch erhöhte Geschwindigkeit zu gefährden.

Etwa 10 Sekunden vor der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung erscheint auf dem Bildschirm ein Symbol mit der kommenden Geschwindigkeit. Das entspricht je nach Geschwindigkeit mehrere Hundert Meter, um so nicht abrupt abbremsen zu müssen. In der Praxis ist es oftmals so, dass man bei der Einfahrt in eine neue Geschwindigkeitszone noch zu schnell ist.

Geschwindigkeitsbegrenzungen jetzt in der gesamten EU

Seit Juli 2023 sind Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht nur in Deutschland verfügbar, sondern in der gesamten EU. Saphe Drive Pro macht in Kombination mit Saphe Premium auf die Höchstgeschwindigkeit aufmerksam und gibt eine Warnung aus, sollte man zu schnell unterwegs sein. Dank der Daten des globalen Technologiekonzerns HERE gibt es Informationen von mehr als 11,3 Millionen Kilometern Straßennetz in ganz Europa.

Ablenkungen im Auto sind leider nicht wegzudenken. Sei es ein angeregtes Gespräch mit dem Beifahrer, Kinder auf der Rückbank, ein sprechendes Navigationsgerät oder ähnliches, manchmal kommt es vor, dass man Schilder übersieht oder ungeachtet zu schnell fährt. Mit den akustischen Warnungen von Saphe Drive Pro wird der Fokus wieder auf die Straße gelegt und man kann vorschriftsmäßig fahren und sich keine Knöllchen einhandeln. Eine zu hohe Geschwindigkeit erhöht den Anhalteweg enorm – und dieser kann im Notfall lebensrettend sein.

Weitere Funktionen von Saphe Drive Pro

Der kleine Kasten wird einfach mit einer Klebehalterung auf dem Armaturenbrett befestigt und fällt kaum auf. Per App könnt ihr einstellen, vor welchen Gefahrenstellen ihr gewarnt werden wollt, zudem lässt sich die Lautstärke oder auch die Helligkeit anpassen. Warnungen bei zu hoher Geschwindigkeit gibt es ab 1 km/h zu viel, optional kann man diesen Wert aber auch ändern. Wird ein Hindernis oder Blitzer passiert, kann man das Vorhandensein mit einem Klick auf die Buttons bestätigen oder eine neue Gefahrenstelle melden.

Der damalige Praxis-Test hat gezeigt: Saphe Drive Pro warnt zuverlässig vor Gefahrenstellen, Staus, Pannenfarzeugen, Baustellen und mehr. Gleiches gilt auch für feste und mobile Blitzer, wobei ich hier noch einmal sagen muss, dass diese Funktion rechtlich nicht genutzt werden darf. Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen … Saphe Drive Pro macht einen guten Job und warnt zuverlässig. So wird das Autofahren sicherer und ihr werdet frühzeitig auf Gefahrenstellen aufmerksam gemacht, ebenso piept das kleine Gerät, solltet ihr zu schnell unterwegs sein. Mit dem optimierten Geschwindigkeitsassistent und den erweiterten Geschwindigkeitsbegrenzungen ist Saphe Drive Pro jetzt noch besser geworden.

Aktuell für nur 41,97 Euro

Mit dem Gutscheincode APPGEF40 bezahlt ihr für Saphe Drive Pro nur 41,97 Euro statt 69,95 Euro. Hierbei handelt es sich um die Variante inklusive 12 Monate Saphe Premium. Danach kostet das Abo 30 Euro im Jahr.