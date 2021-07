Apple Trade In: So einfach könnt ihr euer altes iPhone bei Apple eintauschen

Mit Apple Trade In, oder auch Inzahlungnahme genannt, könnt ihr beim Kauf eines neuen iPhones euer altes iPhone eintauschen und bis zu 480 Euro bekommen. So wird der Neukauf nicht so teuer. Natürlich könnt ihr auch ein iPad, einen Mac oder eine Apple Watch eintauschen. Wie genau das funktioniert, erklären zwei neue Apple-Videos.

Privater Verkauf bringt mehr Geld

Mit etwas mehr Aufwand lässt sich auch mehr Geld erzielen. Wer sein Altgerät über Plattformen wie eBay Kleinanzeigen privat verkauft, wird einen deutlich höheren Wiederverkaufswert erzielen.

Welche Methode bevorzugt ihr?