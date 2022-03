Apple TV+ kündigt Hamilton-Dokumentation an & neue Staffel Drive to Survive

In etwas mehr als einer Woche geht es wieder los, die Formel-1-Saison 2022 steht vor dem Start. Aktuell finden die letzten Testfahrten in Bahrain statt und nach dem furiosen Finale 2021 bin ich gespannt, wie sich die radikal anderen Autos in der kommenden Saison machen werden.

Formel-1-Fans wird jedenfalls viel geboten, auch wenn die Rennen in diesem Jahr zum Großteil nur im Pay-TV zu sehen sein werden. Heute frisch veröffentlicht wurde beispielsweise die vierte Staffel der Netflix „Doku“ Drive to Survive. In insgesamt zehn Folgen dürfen Fans einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen Saison werfen – allerdings wird das ganze ziemlich dramatisiert dargestellt. Auf dem US-Markt scheint aber wohl genau das gefragt zu sein.

Auch Apple steigt bald ins Geschehen ein. In dieser Woche wurde eine exklusive Dokumentation über den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton angekündigt. Wann genau die Dokumentation auf Apple TV+ veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Apple liefert aber schon einen kleinen Ausblick:

Hamilton hat in beruflicher, sozialer und kultureller Hinsicht neue Wege beschritten und den Sport auf globaler Ebene verändert. Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Lewis war in einem Sport erfolgreich, in dem die Chancen gegen ihn standen, in dem aber sein Talent zum Vorschein kam und es ihm ermöglichte, den Sport über ein Jahrzehnt lang zu dominieren. Hamilton ist derzeit der einzige farbige Fahrer, der in der Formel 1 antritt. Er hat das, was ihn auszeichnet, angenommen, und sein Aufstieg an die Spitze seiner Karriere hat ihn dazu gebracht, seine Plattform zu nutzen, um positive Veränderungen für künftige Generationen zu bewirken.

Auch wenn ich mich nicht als Fan von Lewis Hamilton bezeichnen würde und immer seinen Konkurrenten die Daumen gedrückt habe, bin ich sehr gespannt auf die Dokumentation – ansehen werde ich sie auf jeden Fall. Zu gut erinnere ich mich noch, wie ich Hamilton vor fast 20 Jahren zum ersten Mal im Fahrerlager der Formel 3 gesehen habe. 2015 dominierte er das Feld regelrecht und gewann 15 von 20 Rennen. Spätestens da war klar, dass er mal ein ganz Großer werden würde.